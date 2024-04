Comment des T-shirts sont devenus le ciment des fans du Thunder

Cela ne devait être que l’histoire d’un soir, pour marquer le coup. Le 22 avril 2010, Oklahoma City dispute son premier match de playoffs à domicile, une surprise pour un groupe aussi jeune que la franchise elle-même. Contre les Lakers, champion sortant, la salle qui s’appelle encore alors le Ford Center est tout de bleu vêtue. Le Thunder ne le savait pas encore, mais il venait de créer un rituel devenu immuable. Les t-shirts offerts aux supporters durant les phases finales sont devenus une institution, attendue de pied ferme pour le retour en playoffs cette saison.

Franchise récente en NBA, dans une région où il n’y a que peu de concurrence d’autres grandes ligues sportives professionnelles, OKC s’appuie sur une des plus ferventes communautés de supporters de la ligue. Mais aussi une des plus attachées à la symbolique. Comme quand les fans se ruent à l’aéroport pour accueillir leurs protégés en pleine nuit à leur retour de leur dernier « road trip » de la saison régulière.

Ou quand chaque supporter de l’équipe locale reste debout en début de premier quart-temps jusqu’à ce que le Thunder n’inscrive ses premiers points. Ces t-shirts offerts par la franchise sur chaque siège et que la quasi-totalité du public porte, quel que soit le tarif de son billet, est un autre ciment de la « Thunder Nation ».

Un « signe d’unité »

Cette année, les dirigeants ont troqué le bleu de 2010 pour du blanc pour le Game 1 contre les Pelicans. Et Oklahoma City a atteint la barre du million de t-shirts distribués dans son histoire. « Nous n’aurions jamais pensé que nous aurions fait quelque chose comme ça » reconnaît Brian Byrnes, vice-président chargé des ventes et du marketing, à The Oklahoman. Le dirigeant faisait partie des employés responsables quatorze ans plus tôt d’une opération express : 48 heures pour dessiner, faire imprimer et recevoir plus de 18 000 tuniques en vue du Game 3 contre Los Angeles.

« C’est devenu beaucoup plus qu’un t-shirt » explique Brian Byrnes. C’est évidemment un signal pour notre marché que c’est l’heure des playoffs. Les playoffs, c’est une intensité différente. Et le t-shirt est un signal que l’expérience grimpe d’un niveau. Mais ce qui compte aussi, c’est quand tout le monde porte ce t-shirt ensemble. C’est un signe d’unité. »

Un million de t-shirts écoulés

Adultes, enfants, hommes d’affaires comme classe populaire… Avec leur habit du soir, tous ne font plus alors qu’une voix, une des plus bruyantes de la ligue.

« C’est ce que l’on veut que ce t-shirt soit, un déclencheur d’énergie, et cette manière de rassembler nos fans derrière un but commun. » Dimanche soir, ce millionième t-shirt a été comme touché par la grâce, offert à un supporter… avant qu’il n’inscrive un tir du milieu du terrain pour remporter 20 000 dollars dans un Paycom Center en extase. Un symbole, toujours des symboles.

Et un clin d’œil à ce premier match en playoffs du « Baby Thunder » de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, vainqueur à l’arraché des Lakers (101-96) comme celui de Shai Gilgeous-Alexander dimanche contre New Orleans (94-92).