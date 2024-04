Le cinq majeur de la saison : les All-NBA Teams issues de vos votes

C’est désormais une tradition et voilà donc les résultats de l’ensemble de vos votes pour les trois All-NBA Teams de la saison 2023/24. Encore une fois, vous avez été très nombreux à voter, près de 7 000 en l’occurrence.

Pour déterminer l’ordre, on a fait comme la NBA en attribuant 5 points à chaque vote pour la All-NBA First-Team, 3 points à chaque vote pour la All-NBA Second Team et 1 point à chaque vote pour la All-NBA Third-Team.

Plus de postes cette année mais un premier cinq pourtant très cohérent en la matière, et finalement assez indiscutable, avec Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sur les lignes arrières, tandis que Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic composent de leur côté le « frontcourt ».

Dans le deuxième cinq, on retrouve aussi une équipe assez équilibrée, avec Jalen Brunson et Anthony Edwards sur le « backcourt », et un trio LeBron James – Kevin Durant – Domantas Sabonis sur le « frontcourt ».

Pour le troisième cinq, par contre, Tyrese Haliburton et Stephen Curry sont accompagnés d’un « frontcourt » qu’on a un peu de mal à voir jouer ensemble même s’il est monstrueux sur le plan de la taille puisque Victor Wembanyama (2m24) fait équipe avec Anthony Davis (2m08) et Rudy Gobert (2m16).

LE RÉSULTAT COMPLET DES VOTES

Nikola Jokic | 33 466 points

Luka Doncic | 31 989 points

Shai Gilgeous-Alexander | 31 972 points

Jayson Tatum | 26 646 points

Giannis Antetokounmpo | 20 807 points

Anthony Edwards | 19 216 points

Jalen Brunson | 16 261 points

LeBron James | 13 105 points

Domantas Sabonis | 9 476 points

Kevin Durant | 8 971 points

Anthony Davis | 7 992 points

Victor Wembanyama | 7 260 points

Stephen Curry | 5 183 points

Tyrese Haliburton | 3 706 points

Rudy Gobert | 3 114 points

Tyrese Maxey | 3 021 points

Devin Booker | 2 500 points

Paolo Banchero | 1 991 points

Kawhi Leonard | 1 888 points

Zion Williamson | 1 887 points

Jaylen Brown | 1 762 points

De’Aaron Fox | 1 746 points

Bam Adebayo | 971 points

Damian Lillard | 874 points

Paul George | 637 points

DeMar DeRozan | 301 points

James Harden | 186 points

Dejounte Murray | 123 points

Pascal Siakam | 119 points

Franz Wagner | 112 points

Jalen Green | 100 points

Coby White | 96 points

Nikola Vucevic | 77 points

Jarrett Allen | 51 points

Cam Thomas | 47 points

CJ McCollum | 41 points

Jaren Jackson Jr. | 37 points

Kyle Kuzma | 32 points

Miles Bridges | 28 points

Fred VanVleet | 27 points