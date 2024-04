MIP 2024, Tyrese Maxey a profité des absences pour s’affirmer

Faux suspense sur le plateau de TNT, puisque le vainqueur était déjà au bout du fil. Il y a quelques heures, la NBA a attribué le trophée de meilleure progression de l’année à Tyrese Maxey. Préféré à Alperen Sengun (92 points) et surtout Coby White (305 points), le joueur des Sixers (319 points) voit sa production avec les Sixers être récompensée.

L’important pour lui, comme il le dit, est de « travailler plus que les autres et trouver des moyens d’être 1% meilleur à chaque fois que je vais au gymnase. C’est positif de mettre ça en lumière. »

On rappelle que le nouveau All-Star est passé en l’espace d’un an de 20.3 points, 3.5 passes et 2.9 rebonds de moyenne (en 34 minutes) à 25.9 points, 6.2 passes et 3.7 rebonds de moyenne (en 38 minutes). Un rendement intimement lié au départ de James Harden, qui dirigeait l’attaque des Sixers l’an dernier.

« J’ai dû passer par différentes étapes. Pendant l’intersaison, je ne savais pas quelle serait la situation avec James, donc je devais travailler sur le ‘pick-and-roll’ tous les jours, travailler à la passe, la lecture du jeu », commence par énumérer le joueur de 23 ans.

Des progrès dans le leadership

« Ces petites choses m’enthousiasment le plus parce que je ne pense pas que j’aurais pu jouer comme je le fais cette année, ces dernières années. Non pas parce que je n’en étais pas capable, mais parce que je ne voyais pas ces lectures de jeu. J’ai beaucoup étudié les images, beaucoup travaillé. Je veux juste être la meilleure version possible de moi-même », affiche-t-il ainsi.

Ce dernier, en plus du départ de James Harden, a indirectement bénéficié des longues semaines d’absence de Joel Embiid. « Sa blessure a été l’un des facteurs les plus importants, évidemment qu’on ne voulait pas que ça arrive. Mais ça m’a vraiment aidé à élever mon jeu et mon leadership », poursuit Tyrese Maxey, dont le rendement statistique n’avait en revanche pas vraiment évolué sur cette séquence.

Une affirmation dans l’équipe telle que, pour le moment en playoffs face aux Knicks, il a les commandes de l’attaque des Sixers avec 34 points de moyenne sur deux matchs. Mais sa formation et lui sont désormais dans l’obligation de réagir après leurs deux défaites au Madison Square Garden.

« On ne veut pas être menés 0-3. On sait qu’on peut toujours gagner cette série et le prouver à tout le monde, pas juste nous-mêmes. Ça démarre aujourd’hui, […] et dès que le ballon est en jeu jeudi, (on doit) être une équipe plus dure, pas seulement physiquement », et donc également mentalement, réclame Tyrese Maxey.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.