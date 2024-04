La NBA ouvre une enquête après le coup de poing d’un frère de Nikola Jokic sur un spectateur

La vidéo a vite fait le tour des réseaux sociaux. Sur celle-ci, on voit un membre du clan de Nikola Jokic, en l’occurrence son frère Strahinja, s’embrouiller avec un spectateur de la Ball Arena puis lui asséner un coup de poing au visage, en marge du Game 2 de ce mardi soir entre Denver et Los Angeles.

Le spectateur s’est ensuite dirigé vers la sortie, sans manquer d’échanger quelques mots de plus avec Strahinja Jokic. Pour autant, cet incident ne restera pas isolé, car la NBA a décidé d’ouvrir une enquête afin d’en comprendre les circonstances, comme indiqué par The Athletic. De leur côté, les Nuggets ont choisi de ne pas communiquer dessus, tant qu’ils n’en auront pas non plus appris davantage.

On se rappelle que les frères de Nikola Jokic ont déjà été impliqués dans des altercations par le passé. Notamment en 2021, avec les frères Morris, quand Markieff s’était retrouvé au sol après un gros tampon du « Joker ». Quelques mois plus tôt, en playoffs, la fratrie Jokic avait également voulu pénétrer sur le terrain pour s’expliquer avec Devin Booker…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.