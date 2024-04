Jarrett Allen, taille patron dans la raquette

Encore une fois, les Cavaliers ont fait valoir leur taille dans le secteur intérieur pour s’imposer face au Magic 96-86. Le duo Evan Mobley – Jarrett Allen s’est illustré sous le cercle et dans la lutte au rebond. Certes, après avoir capté 11 rebonds dans la première manche, Evan Mobley s’est contenté de 7 prises, lundi soir. Un maigre total dû essentiellement à l’omniprésence de Jarrett Allen à ses côtés.

Lundi, le All-Star a sorti l’aspirateur, au point d’en capter 20. Il en avait déjà aspiré 18 dans le premier match. Si on ajoute ses 16 points et ses 3 contres, on peut clairement en faire le MVP de cette rencontre.

« Si je gagne mon duel face à mon vis-à-vis, ça en fait un sur cinq. Donovan remporte le sien, ça en fait deux sur cinq. Si je peux faire ma part, cela nous aide à avancer, » explique Jarrett Allen. « Tout le monde dit que je joue un rôle important, et même un rôle essentiel par mes rebonds, mes contres, mes tirs, ma défense… J’essaie juste de faire ma part de travail et cela nous aide beaucoup. »

Son entraîneur est beaucoup plus expansif sur le niveau de jeu de l’ancien pivot des Nets. « Les mots manquent… Il a été phénoménal », affirme J.B. Bickerstaff. « Il a conscience de ce qu’il faut faire, et il fait le maximum pour y parvenir. On savait que cette série allait se gagner à l’intérieur. Nous savions que nous allions devoir faire un excellent travail aux rebonds. »

Un record de franchise en poche

Avec ses 20 rebonds, Jarrett Allen n’est que le 3e joueur de l’histoire des Cavaliers à atteindre cette marque sur un seul match de playoffs. Les deux autres sont Brad Daugherty (1993) et Kevin Love (2017). Mieux, il égale même un record de franchise avec ses neuf rebonds offensifs !

Avec de telles performances, il chasse les démons qui le hantaient après la série perdue face aux Knicks en 2023. Lors des trois derniers matchs, il n’avait alors pris que 13 rebonds en cumulé.

« Il a de l’orgueil ! » assure Donovan Mitchell. « Et vu comme ça s’était passé l’année dernière, on voyait qu’il était motivé. Il nous l’a montré tout au long de la saison. Je ne doutais pas qu’il était un joueur comme ça. »