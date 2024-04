Joel Embiid va continuer de serrer les dents

Il a tenté et réussi une « T-Mac » au milieu de la défense des Knicks, grimpant sur OG Anunoby pour inscrire ses 17e et 18e points de la première mi-temps. Le problème, c’est que Joel Embiid s’est mal réceptionné et qu’il s’est immédiatement allongé au sol, New York profitant du surnombre pour marquer sur la contre-attaque…

Certes, le pivot est revenu en deuxième mi-temps, mais il a joué avec le frein à main, avec 11 points à 2/11 au tir.

C’est la deuxième alerte au genou en moins d’une semaine pour le MVP de la saison régulière en titre, revenu en toute fin de saison régulière après avoir été opéré du ménisque en amont.

« C’est vraiment un guerrier » assure Nick Nurse, interrogé sur la possibilité de laisser Joel Embiid à l’infirmerie. « Et il se bat. Je pense qu’il veut absolument jouer. »

Voir Joel Embiid disputer les playoffs en étant ralenti par les blessures est malheureusement devenu un thème récurrent pour Philadelphie, qui compte sur le pivot pour serrer les dents. Une fois de plus.

« Rien ne me surprend plus avec Joel », explique ainsi Tyrese Maxey. « C’est un battant. Il va toujours essayer de donner le meilleur de lui-même pour l’équipe. Donc, s’il pense pouvoir y aller, c’est sûr qu’il sera là ».

Prochain match de la série prévu dans la nuit de lundi à mardi (01h30), toujours au Madison Square Garden.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.