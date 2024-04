Play-in | L’affiche Kings-Warriors cartonne à la télévision

Un beau succès d’audience avant de quitter la scène. Selon Sports Media Watch, le play-in entre les Kings et les Warriors a attiré 4.05 millions de téléspectateurs, faisant un peu mieux que l’autre rencontre de qualification entre Pelicans et Lakers.

Ces deux matchs intègrent le podium des rencontres de play-in les plus regardées, depuis la création de ce format, sous sa forme actuelle, en 2021. Ces audiences sont toutefois inférieures au match le plus suivi dans ce contexte, entre les Lakers et les Warriors justement, en 2021 avec 5.6 millions de téléspectateurs.

Les Warriors et les Lakers font toujours recette

Plus largement, les cinq rencontres de play-in disputées par les Warriors et les Lakers sont les cinq plus regardés, sur 21 matchs au total. Comparé à la première soirée de play-in de l’année dernière, l’audience de cette double programmation a augmenté de 37%, passant de 2.91 à 3.98 millions de téléspectateurs.

Ces matches se classent respectivement 4e et 6e sur l’ensemble de la saison, rejoints par les matches du jour de Noël, la finale du tournoi de mi-saison ou encore une rencontre les deux équipes californiennes citées plus haut.

À quelques heures du démarrage des playoffs, la grande ligue se voit privée de l’un de ses meilleurs atouts télévisuels avec l’élimination des Warriors. Opposés aux Nuggets, les Lakers, eux, devraient encore faire le plein.