La Zoom Freak 5 brille pour son retour

Revoilà la Zoom Freak 5 ! La cinquième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo se devait d’être au rendez-vous des playoffs, ce même si le leader des Bucks n’est pas dans sa meilleure forme. Le « Greek Freak » doit en effet composer avec une blessure au mollet et devrait probablement manquer le Game 1 à domicile face au Pacers.

Nike a fait le job de son côté avec un coloris « Total Freak » plutôt réussi, avec la base de la tige blanche recouverte de bandes d’un bleu chromé, pour faire ressortir le « Swoosh » notamment, et gris métal, sur la partie supérieure et l’avant du pied. L’assortiment de blanc et de bleu vient également rappeler les couleurs du pays natal de Giannis Antetokounmpo : la Grèce. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et noire avec une touche de bleu et un « Swoosh » inversé en vert pâle au niveau du talon.

La Zoom Freak 5 « Total Freak » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 135 euros. C’est le 12e coloris de la cinquième chaussure signature du joueur des Bucks à la vente en France.