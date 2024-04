Keon Ellis a « matrixé » les Warriors

Il a d’abord remué les épaules avant d’agiter les bras. Puis Mike Brown s’est lancé dans une imitation très improbable du mouvement des personnages du film Matrix, pour éviter les balles, à base de « ouhhh ! ». Le coach des Kings n’a pas trouvé meilleure image pour décrire Keon Ellis et sa capacité à passer à travers les écrans. « Il le fait comme un vétéran. C’est dur de jouer le ‘pick-and-roll’sur lui. Il se glisse… Je ne sais pas comment il fait ça. »

La performance du jeune arrière de Sacramento est pour beaucoup dans l’enthousiasme de son coach. Celui-ci, à l’occasion du match le plus important de la saison des Kings, a encore répondu présent. « On le voit tous se développer sous nos yeux, il n’a pas du tout peur de l’instant », lâche De’Aaron Fox, à la sortie de leur victoire face aux Warriors.

Cette nuit, un sacré défi se présentait à la révélation de la saison des Kings : tenter de ralentir le meilleur shooteur de tous les temps. Par le jeu des écrans justement, il n’a pas pu le faire en permanence. Mais ses mains actives, son bon positionnement et sa vitesse ont gêné le meneur des Warriors. Ce dernier a terminé avec 22 points (8/16 aux tirs) et perdu 6 ballons, en ayant dû beaucoup travailler pour trouver des espaces.

Des progrès en attaque

Encore un impact défensif indéniable pour Ellis. « Je ne peux pas l’imaginer jouer face à lui à l’université avec Herb Jones dans la même équipe ! C’est de la folie pour n’importe quel attaquant ! », ajoute De’Aaron Fox en référence au fait que le joueur des Pelicans a joué avec son coéquipier une saison (2020-21) à Alabama.

Le joueur de 24 ans a démontré ces dernières semaines qu’il pouvait être plus qu’un joueur assigné aux tâches défensives. Sur ses 13 dernières sorties en saison régulière, il tournait ainsi à 11 points de moyenne avec un très bon 46% de réussite à 3-points. Ellis a fait un peu mieux cette nuit avec 15 points (5/8 aux tirs), 5 passes et 4 rebonds, sans oublier 3 interceptions et 3 contres. Le tout en 39 minutes de jeu.

« La confiance qu’il a et l’énergie qu’il apporte à cette équipe, pour un ‘two-way contract’ en février, c’est incroyable. C’est très sympa à regarder. Il répond présent soir, après soir, après soir… Et montre qu’il peut apporter des deux côtés du terrain. Et on peut voir qu’il devient plus à l’aise à chaque match. Il commence à attaquer le panier, à faire le jeu, et pas seulement shooter à 3-points en ‘catch-and-shoot’. C’est vraiment sympa de le voir grandir surtout en si peu de temps », s’enthousiasme Brown.

Une ascension fulgurante pour ce joueur non-drafté au contrat encore très précaire à l’entame de la saison donc. Mike Brown doit se pencher sur la feuille de match pour se souvenir du contexte de ce début d’exercice.

Non drafté !

« Je n’oublierai jamais Keon, Colby (Jones)… Laissez-moi regarder qui est dans l’effectif (sic)... Oh et Davion (Mitchell). Ces trois gars, on s’est dit qu’ils pouvaient jouer comme meneur remplaçant. Et évidemment, Davion a fait une belle saison pour nous l’an dernier. Il était en tête de liste, et pour moi Colby était n°2, Keon n°3. C’est le gars en ‘two way’, ça va être sympa pour lui d’avoir un peu d’expérience en G League. Et puis à l’entraînement, il a commencé à faire des choses assez intéressantes… », se souvient le coach.

Au point d’être utilisé dans la rotation et même titularisé tôt dans la saison. L’arrière repassera tout de même par des séquences sans jouer, avant de s’installer définitivement en mars. « Je n’aurais pas pu vous dire qu’il serait dans cette position aujourd’hui », convient Brown qui, par principe, devait mobiliser d’autres joueurs en raison des absences de Kevin Huerter et de Malik Monk.

Son coach termine, en évoquant une autre trajectoire de carrière plus ou moins comparable : « Je ne dis pas que Keon est (Nikola) Jokic, je ne dis pas que Keon est Jokic, s’il vous plaît. Mais je crois que Jokic était un second tour de draft, Draymond aussi. Trouver ce genre de gars qui peuvent avoir un impact, c’est énorme. »

Keon Ellis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 16 4 43.8 50.0 57.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 1.5 2023-24 SAC 57 17 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 2.0 0.9 0.7 0.5 5.4 Total 73 14 46.0 42.2 71.4 0.5 1.3 1.8 1.3 1.7 0.8 0.5 0.4 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.