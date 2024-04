Le staff médical des Bulls a encore et toujours du boulot

L’infirmerie des Bulls ne désemplit pas avant d’affronter les Hawks pour le « play-in » entre le 9e et le 10e de la conférence Est. Ainsi, Onuralp Bitim souffre d’un décollement de la rétine et le Truc devra subir une opération, synonyme de saison terminée. Deux autres pépins sont plus embêtants pour Billy Donovan, et cela concerne Ayo Dosunmu (cuisse) et de Andre Drummond (cheville).

« Pour lui et Ayo, je ne sais tout simplement pas. Le ‘shootaround’ (de mercredi) sera intéressant à voir. Même s’ils y participent, il faut qu’ils suivent leur traitement et nous verrons où ils en sont », prévient le coach de Chicago. « Andre n’a rien fait (mardi). Mais il a fait du travail individuel (lundi). Sa cheville a fini par enfler. Ayo et Andre sont tous deux absents depuis un certain temps sans réel contact physique, ni jeu. Alors qu’on se retrouve dans une situation où c’est maintenant ou jamais. Donc je ne sais tout simplement pas à quoi m’attendre et si ces deux gars-là sont en mesure de jouer. »

Ayo Dosunmu a raté les quatre derniers matchs de la saison régulière à cause d’une contusion au quadriceps mais il a participé à l’entrainement de mardi, contrairement à Drummond.

Ayo Dosunmu aime bien les Hawks

« Je voulais vraiment jouer à New York », rappelle Dosunmu. « Mais ça ne semblait pas une bonne idée et ce n’était pas le bon timing. Alors j’ai juste demandé si je pouvais faire une opposition de deux minutes, à faire des allers-retours… Pour voir comment était mon souffle, voir comment était mes mouvements. »

Sa présence serait d’autant plus précieuse que Dosunmu a réalisé de bons matchs face aux Hawks cette saison. S’il n’affiche que 12.2 points de moyenne cette saison, il est à 21 points par match face aux Hawks. En février, il a même battu son record de points en carrière (29) face aux coéquipiers de Trae Young.

« C’est sans doute par mon envergure et ma compétitivité », répond Dosunmu, lorsqu’on l’interroge sur sa réussite face à Trae Young. « C’est un compétiteur. Donc, quand vous mettez deux compétiteurs l’un face à l’autre, c’est amusant. J’essaie simplement de faire le maximum pour le maintenir hors de rythme et ne pas commettre de faute, et ne pas l’envoyer sur la ligne. »

Si les Bulls pourraient donc être privés de deux joueurs importants de leur rotation, rappelons aussi que Atlanta a aussi son lot d’absents puisque Jalen Johnson (cheville droite), Saddiq Bey (genou gauche) et Onyeka Onkongwu (pied droit) sont absents.