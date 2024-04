Le tournoi NBA va-t-il permettre de départager des égalités en fin de saison ?

Le tournoi NBA a été un succès cette saison, avec la victoire des Lakers et des matches intenses, où les équipes ont joué le jeu. Mais finalement, outre le trophée, des dollars et une bannière, Los Angeles n’a rien gagné de plus pour la suite de la saison. LeBron James et ses coéquipiers ont même payé physiquement et mentalement cet effort pour l’emporter, avec des semaines compliquées ensuite.

Si bien que selon Shams Charania, le « comité directeur de la NBA, soit l’ensemble des propriétaires et Adam Silver, réfléchit à un système qui pourrait donner un avantage aux équipes qui vont loin dans le tournoi.

Quelles sont les options proposées aux GM ? La première : que les résultats dans le tournoi soient le premier « tie-breaker » entre deux équipes. La seconde : que ce soit le second « tie-breaker » après le bilan direct entre les deux équipes. La troisième : un mélange des deux, avec le tournoi comme premier tie-breaker, puis comme troisième ou quatrième critère.

Pour donner un exemple concret : Orlando et Indiana ont terminé la saison régulière avec le même bilan (47-35). Comme le Magic a battu les Pacers deux fois sur trois, il avait le « tie-breaker ». Si la première option est adoptée, et comme Indiana avait atteint la finale du tournoi NBA, ce sont Tyrese Haliburton et ses coéquipiers qui auraient eu la cinquième place de la conférence Est. Et non plus Orlando.

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.