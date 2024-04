Jamal Murray pense former le meilleur duo de la NBA avec Nikola Jokic

Depuis qu’il a quitté le Canada, hormis son passage de quelques mois à Kentucky, il n’a connu que le Colorado. « Je me sens comme chez moi. […] C’est un environnement familial. J’ai la chance d’être à Denver et de pouvoir compter sur l’amour de mes coéquipiers », lâche Jamal Murray, interviewé par Hoopshype.

Si le meneur de jeu des Nuggets se plaît autant à Denver, où il a débarqué en 2016, c’est en grande partie en raison de sa relation avec l’autre homme fort de la franchise, Nikola Jokic. Deux hommes qui ont lié leur destin pendant tant d’années, au point d’obtenir la consécration suprême l’an passé : le titre NBA.

Au moment de partir à la reconquête de celui-ci, il ne fait pas de doute pour Jamal Murray que son partenaire doit à nouveau être récompensé pour sa production en saison régulière. Une production qui, selon lui, doit l’amener à remporter un nouveau trophée de MVP malgré la concurrence.

« Je ne pense pas que quiconque ait des arguments assez forts pour battre Nikola car nous sommes la meilleure équipe de la ligue avec la tête de série numéro 1 à l’Ouest, dans la conférence la plus difficile. Ses statistiques s’améliorent d’année en année », rappelle le Canadien, dont la formation a officiellement terminé en seconde position, derrière le Thunder.

De nombreux duos au All-Star Game

Le meneur de jeu a lui même connu sa meilleure production statistique en carrière, au niveau des passes décisives, de l’adresse générale et à 3-points et égalé sa meilleure moyenne de points. Insuffisant pour autant pour s’inviter une première fois pour le All-Star Game.

« Je sais que je suis meilleur que certains des All-Stars qui ont été sélectionnés », redit-il, en ajoutant : « C’est parfois ennuyeux qu’on ne vous place pas dans certaines conversations parce que vous n’avez pas été sélectionné. […] Ce n’est pas comme si cela me dérangeait trop. C’est l’une de ces choses où je dois accomplir, et clairement, c’est ce qui me sépare des plus grands, alors je dois être All-Star un de ces jours. J’espère que ce sera l’an prochain. »

Cette année, un paquet de formations de la ligue ont pu envoyer deux représentants au match des étoiles : les Lakers (LeBron James et Anthony Davis), les Clippers (Kawhi Leonard et Paul George), les Suns (Kevin Durant et Devin Booker), les Celtics (Jayson Tatum et Jaylen Brown), les Sixers (Joel Embiid et Tyrese Maxey)… De là à y voir des duo plus performants que celui des Nuggets ? Jamal Murray pense autre chose.

« (Certains) sont sur un marché plus important, les gens s’intéressent plus à LeBron et AD à LA, ou à ce que Dame (Lillard) et Giannis (Antetokounmpo) pourraient être, ou à ce que Luka (Doncic) et Kyrie (Irving) pourraient faire. Si on parle des meilleurs duos pour ce qui est de faire le job et de la manière dont ils jouent l’un pour l’autre et l’un avec l’autre, je pense que Jokic et moi sommes sans aucun doute n°1 », juge le Canadien.

Avec son partenaire de toujours, le meneur a quelques semaines devant lui pour le démontrer.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.