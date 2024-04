Le Heat prêt à refaire le coup de 2023

Comme les équipes classées de la 5e à la 8e ont toutes remporté leur match dimanche soir, le classement n’a pas évolué. Un statu quo qui nous offre une exceptionnelle affiche de « play-in » : Sixers – Heat. Deux franchises qu’on attendait aux avant-postes en début de saison. Le vainqueur rencontrera les Knicks au premier tour des playoffs. Le perdant aura une seconde chance face aux Bulls ou aux Hawks. En cas de victoire lors de cet ultime barrage, il gagnera le droit d’affronter les Celtics en playoffs.

Pour le Heat, cette situation à un air de déjà-vu. Il y a un an, les joueurs de Erik Spoelstra étaient déjà passés par la case « play-in ». Ils avaient perdu le premier match face aux Hawks avant de se qualifier face aux Bulls. Ensuite, ils avaient enchaîné avec un parcours historique pour atteindre les Finals.

« Les playoffs nous permettront de le savoir, mais, nous avons clairement vécu beaucoup de choses ensemble », souligne Erik Spoelstra. « Cela a été une saison mouvementée. Il s’est passé beaucoup de choses… Tant que votre équipe aborde toutes ces expériences comme il faut, vous en tirez quelque chose et vous développez ensuite de la ténacité collective, de la dureté et tout ça ».

Jimmy Butler promet du spectacle

Évidemment, beaucoup de choses ont changé depuis l’année dernière. L’effectif n’est plus tout à fait le même. Il y a eu l’ajout de Terry Rozier, arrivé en échange de Kyle Lowry à la fin janvier. Il y a aussi l’émergence de jeunes talents comme Jaime Jaquez Jr. ou de Nikola Jovic. Quant à Tyler Herro, grand absent des playoffs l’an passé, il apparaît comme un joker pour faire mentir les pronostics.

« Nous ne sommes pas le même groupe que l’année dernière, et on laisse ça de côté », estime Jimmy Butler. « Nous avançons avec le groupe que nous avons. On a une grande confiance dans nos gars et nous savons de quoi nous sommes capables. »

Le Heat veut reproduire ce qu’ils ont fait lors des séries de playoffs précédentes, et pour Butler, c’est d’abord une chance de jouer des matches à enjeu. « C’est une occasion de plus de jouer du basket de haut niveau devant le monde, devant nos fans, devant leurs fans. Ce sera donc un spectacle » reprend Butler. Cela commence mercredi soir à Philadelphie, avec pour objectif de décrocher son ticket pour affronter les Knicks.

« Il va falloir leur tenir tête, jouer au basket comme il faut et faire quelque chose de très difficile : gagner sur le parquet de Philadelphie », conclut Butler. « Mais c’est le moment de l’année où il faut le faire si l’on veut gagner un titre. Il est évident que nous devrons le faire si nous voulons atteindre être la tête de série numéro 7 ».