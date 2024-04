Adama Sanogo, mieux vaut tard que jamais

Victor Wembanyama ne sera pas le seul au club. L’intérieur des Spurs ne terminera pas la saison comme le seul rookie à avoir signé un match à 20 points – 20 rebonds. Depuis vendredi, il est accompagné par un invité surprise, le Malien Adama Sanogo. Le pivot des Bulls, signataire d’un « two-way contract », a profité de la large revue d’effectif de Chicago vendredi à Washington pour signer un match de glouton avec 22 points et 20 rebonds.

Sans Nikola Vucevic ni Andre Drummond, et avec Torrey Craig intérieur de fortune dans le cinq de départ, Billy Donovan a dû rapidement compter sur l’ancien meilleur joueur du Final Four NCAA l’an passé avec Connecticut. Sanogo est monté en puissance au fil de la partie, rien de très étonnant pour un joueur qui avait jusque-là passé 31 minutes sur un parquet NBA cette saison… Et d’en cumuler 35 contre les Wizards.

« Pour certains de nos jeunes joueurs, jouer un match comme ça est une bonne chose parce que vous ne vivez pas ce genre d’expériences » a expliqué le coach des Bulls. « Adama a vraiment fait du bon boulot. Il a démarré le match timidement et a manqué pas mal de choses faciles près du cercle, mais il s’est réglé en deuxième période et a réussi de jolies actions près du panier à la finition et au rebond. »

Deuxième joueur en 20-20 de l’histoire des Bulls

Deuxième meilleur rebondeur de G-League cette saison avec les Windy City Bulls cette saison (12,7 rebonds, dont 6,2 offensifs), Sanogo a confirmé son excellent instinct dans ce registre, notamment sous le cercle adverse. S’il n’est pas le prototype du pivot moderne, le joueur de 22 ans a fait parler ses fondamentaux pour dominer. Adama Sanogo a notamment cumulé 10 rebonds offensifs vendredi, devenant deuxième joueur de l’histoire de Chicago en « 20-20 », après Charles Oakley en 1985.

« Ce qui est le plus mésestimé avec lui, car il n’est pas très aérien et qu’une grande partie de son jeu s’appuie à trouver des angles près du panier, c’est qu’il a d’excellents appuis » poursuit Donovan. « On a beaucoup switché défensivement et il a été bon pour bouger et garder les attaquants face à lui. Il est très bon pour couvrir les ‘pick-and-rolls’. Il a dû défendre sur le porteur de balle et contester des tirs à 3-points plusieurs fois, et c’est aussi une des qualités sous-estimées qu’il a. »

Encore un peu brut dans son jeu, et face à une opposition il est vrai assez limitée, Sanogo doit encore passer le cap entre la faculté et le monde professionnel. Mais il a su rester prêt jusqu’au moment où il allait être utilisé par le staff des Bulls. « J’ai attendu ce moment toute la saison, alors être capable de jouer et de faire ça maintenant, cela fait du bien » a reconnu le pivot. « C’est comme un rêve qui devient réalité pour moi. Je pense que c’est pour cela que je suis ici. Je ne crois pas que je sois arrivé ici par hasard, et je suis là parce que ces gars croient en moi. Ils estiment que je peux avoir une opportunité. Je dois le montrer moi aussi, que j’en suis capable. Vous n’avez pas ce genre de chances souvent, donc c’était mon état d’esprit d’en profiter. »

Chicago déjà assuré de termine 9e de l’Est et de recevoir les Hawks, Adama Sanogo pourrait avoir le droit à des minutes également ce dimanche à New York. Nikola Vucevic devrait être de retour, pas Andre Drummond, espéré par les Bulls pour le play-in, tout comme Ayo Dosunmu.