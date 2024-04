Matas Buzelis s’inscrit dans la Draft

Sans surprise, Matas Buzelis (2m08, 19 ans) a choisi de s’inscrire dans la Draft. Le natif de Chicago est régulièrement cité dans le Top 5 des « mock draft », et il était impatient de prouver sa valeur et ses qualités aux scouts NBA. Au point même de vouloir défier Zaccharie Risacher en un-contre-un.

Blague à part, le Lituanien est ailier complet et agressif, et il sort d’une saison à 14.1 points et 6.6 rebonds de moyenne avec la Team Ignite. Il en sera d’ailleurs la dernière vedette puisque l’équipe va disparaître à la fin de la saison.

Norris Cole comme mentor

Agé de 19 ans, Buzelis avait manqué les trois premiers mois de compétition à cause d’entorses à la cheville, et il s’est rappelé au bon souvenir de tout le monde lors du All-Star Week-End avec le panier de la gagne lors de la demi-finale du Rising Stars Challenge.

Lorsque nous l’avions croisé au All-Star Week-End, il nous avait confié que Norris Cole l’avait pris sous son aile pour le préparer au mieux pour la NBA. « Norris, c’est comme un grand frère pour moi. Il m’aide beaucoup, il me parle beaucoup sur et en dehors du terrain. Il a été aux premières loges en NBA et il me donne beaucoup de conseils. Par exemple, je fais 2m08, je peux scorer mais je n’ai pas besoin de tirer de loin tout le temps. Il me répète toute le temps d’attaquer le cercle. Défensivement, c’est des détails, des petites choses, des « astuces » qui aident beaucoup. Et vu qu’il est meneur de jeu, il m’aide aussi beaucoup dans ma lecture de la défense sur pick & roll »