Daniel Gafford chasse à nouveau Wilt Chamberlain

Il y a un mois, Daniel Gafford plantait 33 tirs de suite sur une période de cinq matches ! Le nouvel intérieur des Mavericks s’était offert le luxe de faire trembler le record de Wilt Chamberlain, auteur d’un 35 sur 35 en 1967. À deux petits tirs près, ik égalait ce record.

Un mois plus tard, voilà que l’ancien pivot des Wizards vient d’enchaîner 23 paniers d’affilée. Auteur d’un 6 sur 6 face au Heat la nuit dernière, Daniel Gafford a encore deux rencontres pour tenter de faire mieux que ses 33 paniers de suite. Ce sera compliqué mais le défi le fait sourire.

Un vrai talent de finisseur

« Pour l’instant, je vais d’abord essayer de battre mon propre record, et ensuite je me préoccuperai de Wilt » réagit-il. « Pour l’instant, je ne sais pas trop où j’en suis, mais je ne veux pas trop y penser. Je veux juste prendre du plaisir, et je m’en préoccuperai ensuite évidemment. »

Au passage, Jason Kidd souligne qu’il ne s’agit pas uniquement de paniers faciles, et que son pivot se crée souvent ses propres tirs sur des rebonds offensifs. « C’est épatant ce que Gaff parvient à faire, pour attraper les rebonds et finir au cercle. Dans certains cas, il ne s’agissait pas de claquettes faciles, et il est même tombé. Sa confiance près du cercle et dans la peinture est élevée. Le fait qu’il soit capable de prendre des rebonds offensifs, de faire des claquettes et de se battre malgré les contacts montre à quel point il est talentueux. »