Kyrie Irving valide une prime d’un million de dollars avec la 50e victoire des Mavericks

Mark Cuban a fait mine de ne pas comprendre. « Kyrie, quelle prime ? », a lâché le grand patron des Mavs en s’adressant à Kyrie Irving. Celui venait de remercier l’ensemble de ses partenaires grâce auxquels son compte en banque va s’épaissir un peu plus.

Un million de dollars vient d’être débloqué. Ce bonus était conditionné au fait d’atteindre les 50 victoires avec les Mavs et de disputer, lui-même, au moins 58 matchs cette saison.

Deux conditions remplies après la rencontre de cette nuit sur le parquet du Heat. Auteur de 25 points (10/15 aux tirs dont 5/8 de loin), l’arrière texan a ainsi bien contribué à cette 50e victoire de l’année pour Dallas.

« On l’a mérité, on l’a fait malgré des circonstances folles au cours de notre saison. Des blessures, des transferts, de l’incertitude sur notre défense… Il y avait beaucoup d’attentes autour de notre équipe au début de la saison. On sait que le travail n’est pas terminé et ne fait que commencer. Mais on doit célébrer les petites victoires. Et ce soir, on a fait un pas dans cette direction en célébrant une petite victoire, juste pour atteindre les 50 succès. Certains gars dans ce vestiaire n’ont pas connu 50 victoires. C’est un effort total de l’ensemble de l’organisation, de haut en bas », a félicité Kyrie Irving à propos, aussi, de l’obtention du titre de division.

Autre condition, le fait de jouer suffisamment de matchs donc. Sujet régulier aux pépins physiques, le meneur de jeu n’a pas disputé plus de 60 rencontres dans la même saison depuis la campagne 2018/19, du temps où il évoluait à Boston. Cette sortie à Miami était sa 58e rencontre de l’année.

« Je voulais que tout ce qui était structuré dans mon contrat en termes de primes soit basé sur la production, et c’étaient les victoires et le nombre de matches que je joue. J’entends tout ce qui se dit. Donc je voulais juste m’assurer que j’avais des conditions acceptables, mais aussi des attentes réalistes pour moi à l’aube de la saison, cherchant simplement à jouer autant de matchs que possible », avait justifié l’intéressé en septembre dernier.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 57 35 49.5 40.7 90.5 0.8 4.3 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.7 Total 728 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

