Ce duel entre les Nuggets et les Wolves ressemblait à une finale de l’Ouest en saison régulière. Alors que les deux équipes étaient à égalité avant le match, le vainqueur prenait une grosse option sur la première place.

Pourtant, alors qu’Anthony Edwards ne cachait pas l’importance du duel avant la rencontre, Nikola Jokic assurait de son côté qu’il ne pensait pas qu’il s’agissait d’un « si gros match ». Un discours en amont qui tranchait tout de même avec l’attitude et l’agressivité du pivot lors de la rencontre…

Opposé à Rudy Gobert, Naz Reid ou encore Kyle Anderson, le MVP des dernières Finals a ainsi combiné 41 points à 16/20 au tir, appuyant constamment à l’intérieur, pour aller avec ses 11 rebonds et ses 7 passes décisives.

Une performance de MVP, à un moment décisif, alors qu’il a encore fait la différence dans le dernier quart-temps.

« Ce n’est pas seulement lui (Rudy Gobert) » réagissait-il. « Il y a Naz Reid, et s’il leur manque KAT (Karl-Anthony Towns), ils ont aussi Kyle Anderson et un vrai plan collectif. C’est pour ça qu’on a un peu de mal contre eux et que c’est toujours intéressant. On peut voir le combat tactique, le meilleur gagnera le match, et on a gagné ce soir. »

Pour autant, comme d’habitude, Nikola Jokic relativisait l’importance de ce succès face à la presse.

« C’est important mais l’Ouest est tellement, tellement, tellement difficile. On peut jouer le premier tour face aux Warriors, aux Lakers ou aux Kings et ce sont tous de très bonnes équipes. C’est important mais le principal, c’est de jouer votre meilleur basket au moment où les playoffs débutent » concluait-il.