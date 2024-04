Nate Robinson attend toujours la greffe d’un rein

Courant 2022, Nate Robinson annonçait qu’il souffrait d’insuffisance rénale depuis 2018 et, six ans plus tard, il attend toujours une greffe d’un rein pour aller mieux et faciliter son quotidien.

« Je sais que je n’ai pas longtemps [à vivre] si je ne peux pas obtenir un rein » déclare-t-il ainsi dans les colonnes du Daily Mail. « Je sais que je ne vais pas avoir longtemps à vivre, donc je veux juste en profiter [de la vie] autant que possible. »

Jusqu’à présent, si Nate Robinson tient le coup, c’est uniquement grâce à ses séances de dialyse, très régulières…

« Le corps de certaines personnes rejette la dialyse mais, Dieu merci, le mien l’accepte et je peux vivre » ajoute-t-il à ce sujet. « Si je ne vais pas à la dialyse, je ne vivrais probablement pas plus d’une ou deux semaines, donc c’est sérieux, je ne peux pas rater un jour. J’y vais trois fois par semaine durant quatre heures et on nettoie mon sang pour éliminer les toxines. On m’aide beaucoup, car c’est ainsi que je vis. »

« Chanceux » par rapport à d’autres…

À bientôt 40 ans, Nate Robinson tente de positiver comme il peut. Lui qui s’était préparé dès 2006 à être confronté à ce problème, à cause d’une hypertension artérielle qui ne l’a toutefois pas empêché de vivre à fond son rêve NBA (onze ans de carrière, pour 11.0 points, 3.0 passes et 2.3 rebonds de moyenne avec huit franchises).

« Chaque nouveau jour est une bénédiction : la bénédiction d’être en vie et de pouvoir faire ce que je fais tous les jours, parce que certaines personnes ne ressortent jamais de l’hôpital quand elles y entrent pour une greffe de rein… » rappelle le triple vainqueur du Slam Dunk Contest.

Souvent hospitalisé à cause de sa maladie, Nate Robinson a évidemment dû modifier drastiquement ses habitudes de vie depuis 2018, pour tâcher de ne pas l’aggraver davantage…

« Il y a tout un tas de choses à surveiller, il faut mesurer tout ce que l’on mange et boit, ça ne peut pas être trop ni peu » raconte-t-il. « J’ai changé mon régime alimentaire, j’essaie juste de mieux manger en évitant les aliments transformés, en privilégiant les fruits et aliments grillés, comme le poulet ou le poisson, des choses plus saines. C’est comme ça que je peux survivre et rester en vie aussi longtemps que possible. »

Nate Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NYK 72 21 40.7 39.7 75.2 0.8 1.5 2.3 2.0 2.8 0.8 1.6 0.0 9.3 2006-07 NYK 64 21 43.4 39.0 77.7 0.9 1.5 2.4 1.4 2.5 0.8 1.1 0.1 10.1 2007-08 NYK 72 26 42.3 33.2 78.6 0.7 2.4 3.1 2.9 2.6 0.8 1.4 0.0 12.7 2008-09 NYK 74 30 43.7 32.5 84.1 1.3 2.6 3.9 4.1 2.8 1.3 1.9 0.1 17.2 2009-10 * All Teams 56 20 43.6 39.0 74.6 0.5 1.5 2.0 2.9 2.1 0.9 1.3 0.1 10.1 2009-10 * NYK 30 24 45.2 37.5 77.8 0.8 1.6 2.4 3.7 2.2 0.9 1.8 0.2 13.2 2009-10 * BOS 26 15 40.1 41.4 61.5 0.2 1.3 1.5 2.0 1.9 0.9 0.8 0.0 6.5 2010-11 * All Teams 59 17 39.9 32.5 81.8 0.3 1.3 1.5 1.9 2.0 0.5 1.2 0.1 6.8 2010-11 * BOS 55 18 40.4 32.8 82.5 0.3 1.4 1.6 1.9 2.0 0.5 1.2 0.1 7.1 2010-11 * OKC 4 8 26.7 25.0 75.0 0.0 0.3 0.3 1.5 2.0 0.0 0.5 0.0 3.3 2011-12 GOS 51 23 42.4 36.5 83.2 0.3 1.7 2.0 4.5 2.3 1.2 1.5 0.0 11.2 2012-13 CHI 82 25 43.3 40.5 79.9 0.4 1.9 2.2 4.4 2.5 1.0 1.8 0.1 13.1 2013-14 DEN 44 20 42.8 37.7 83.5 0.5 1.4 1.8 2.6 2.1 0.8 1.3 0.1 10.4 2014-15 * All Teams 42 14 34.5 27.7 67.4 0.4 0.8 1.2 2.3 1.8 0.5 0.7 0.1 5.7 2014-15 * DEN 33 14 34.8 26.1 65.0 0.4 0.8 1.2 2.3 2.1 0.4 0.7 0.1 5.8 2014-15 * LAC 9 14 33.3 35.0 83.3 0.3 0.9 1.2 2.2 0.9 0.7 0.9 0.0 5.1 2015-16 NOP 2 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 Total 618 23 42.3 36.0 79.6 0.6 1.7 2.3 3.0 2.4 0.9 1.4 0.1 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.