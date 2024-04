Le MVP de la nuit | Anthony Edwards enfin dans le club des 50

Même si les Wolves doivent une fière chandelle à Nickeil Alexander-Walker, décisif par ses 3-points pour réveiller ses coéquipiers, l’histoire retiendra que c’est face aux Wizards qu’Anthony Edwards a franchi pour la première fois la barre des 50 points en carrière.

Avant la rencontre, son record datait du 7 avril 2022 avec 49 points face aux Spurs, et cette nuit, il a dû se retrousser les manches pour éviter une grosse déconvenue.

Pour cela, il plante 30 points en deuxième mi-temps, pour finir à 51 points. Les deux marques sont des records en carrière, et il remercie Chris Finch de l’avoir maintenu sous pression.

« Le coach m’a pris dans son bureau il y a deux ou trois jours, et il m’a dit : ‘Regarde, on a ce match face à Washington, et il faut le gagner. Il faut être préparés, et on ne peut pas l’aborder comme si c’était un match comme les autres' » raconte ainsi Anthony Edwards.

Et pourtant, malgré cette mise en garde, les Wolves vont prendre le pire départ possible, au point d’être carrément menés de 21 points après 11 minutes de jeu ! Et puis, au retour des vestiaires, Anthony Edwards va sortir le très grand jeu. Comme l’expliquait Jaden McDaniels la veille, « c’est le Michael Jordan actuel« . Face à des Wizards sur les talons, l’arrière All-Star va leur faire la totale.

La 5e marque de l’histoire de la franchise

« On a eu besoin de chacun de ses points » assure Chris Finch. « Le plus important, pour moi, c’est qu’il les a inscrit dans le tempo de l’attaque. Il a continué à jouer juste sur la fin. Il a vraiment trouvé les gars, et ils ont mis leurs tirs. Il a été agressif vers le cercle. Lui et Nickeil ont renversé le cours du match. »

À l’arrivée, Anthony Edwards compile 51 points, 7 passes et 6 rebonds à 17 sur 29 aux tirs. Il décroche la cinquième marque de l’histoire de sa franchise, et devient le premier joueur des Wolves à compiler au moins 50 points, 5 rebonds et 5 passes dans une rencontre.

Mais pas le temps de fêter ça avec 50 Cent, présent au premier rang, puisque ce soir, c’est la « finale » de l’Ouest avec le choc face aux Nuggets. « Inutile de dire que c’est un match important » conclut Anthony Edwards.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 75 35 45.9 36.0 83.1 0.7 4.8 5.5 5.2 1.8 1.3 3.1 0.6 26.0 Total 298 34 44.6 35.4 79.0 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.