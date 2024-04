Anthony Edwards sauve les Wolves avec son record en carrière

Numéros 1 de la conférence Ouest, les Wolves ont bien failli connaître l’humiliation de perdre face aux Wizards à domicile ! Devant leur public, les coéquipiers d’Anthony Edwards étaient menés de 21 points avant que leur arrière All-Star ne joue les sauveurs pour renverser le cours du match. L’honneur est sauf, mais avant la « finale » de ce soir face aux Nuggets, Minnesota s’est fait très, très peur.

D’entrée, les Wizards avaient pris les commandes face à des Wolves endormis. Corey Kispert et Jordan Poole signent un 8-0, et l’ancien Warrior plante un 3-points en première intention. On joue depuis moins de quatre minutes, et les Wizards mènent déjà de 14 points (19-5). Et le festival continue, toujours avec Poole à la finition. En face, les Wolves sont endormis, et ils ne marquent que sur des lancers-francs. Edwards allume une première mèche à 3-points, mais il n’a aucun soutien. A une minute de la fin du premier quart-temps, Deni Avdija plante déjà le 44e points des Wizards, et ça fait 21 points d’avance !

L’étincelle Nickeil

C’est Nickeil Alexander-Walker qui va vraiment réveiller les Wolves (et leur public et le banc). Epaulé de Rudy Gobert, l’arrière canadien est carrément déchaîné à 3-points, et ses quatre réussites ramènent les Wolves à -4 en six minutes (53-49) ! A ses côtés, Jordan McLaughlin fait aussi beaucoup de bien, et le match commence vraiment pour Minnesota. Tandis que Gobert gâche quelques claquettes, les Wizards se ressaisissent et la paire Kispert-Gill redonne 10 points d’avance à la mi-temps (70-60).

La deuxième mi-temps débute par un concours à 3-points ! Sur chaque possession, ou presque, ça fait mouche ! Mention spéciale à Mike Conley qui ramène Minnesota à six unités (78-72). Sous les panneaux, Gobert poursuit son chantier et son And-1 ramène les Wolves à un point (83-82). C’est finalement Edwards qui donne enfin l’avantage aux siens, à deux minutes de la fin du 3e quart-temps (92-89). L’arrière All-Star se lâche, et les Wizards ont laissé passer leur chance (99-92).

Malgré quelques jolies « moves » de Poole et d’Anthony Gill, les Wizards craquent. Revenus à un point, ils craquent en trois minutes. Edwards lance un 12-0 pour mettre à l’abri les Wolves (116-103), et l’écart va atteindre les 15 unités quand Edwards valide son record en carrière, avant de rejoindre le banc pour la dernière minute. Minnesota s’est fait peur, mais la victoire est bien là : 130-121.

Ce qu’il faut retenir

Edwards en mode « career high ». Cela peut surprendre en cette période gros cartons mais Anthony Edwards n’avait jamais atteint la barre des 50 points en carrière. Son record avait deux ans, quasi jour pour jour, lorsqu’il avait planté 49 points face aux Spurs le 7 avril 2022. Dans une rencontre bien mal engagée, l’arrière All-Star inscrit 30 de ses 51 points après la pause et il égale la 5e meilleure marque de l’histoire de sa franchise.

Naz Reid expulsé. Titulaire, Naz Reid a rejoint les vestiaires après seulement huit minutes. Les arbitres ont estimé que son coude posé sur la nuque de Johnny Davis au rebond valait une Flagrant II, et donc d’être expulsé. C’est quelque peu sévère car il ne donne aucun coup.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.