Les Pelicans réalisent une très bonne saison au sein d’une conférence Ouest toujours aussi relevée. Même s’ils ont déjà dépassé les 45 victoires, leur place en playoffs n’est pas encore assurée pour autant et la bataille s’annonce rude jusqu’à la fin de la semaine.

Avec de grosses performances mais aussi de la régularité, Zion Williamson n’est bien sûr pas étranger à ce bon exercice, et Jordan Brand va donc en profiter pour mettre sa 3e chaussure signature à nouveau à l’honneur, notamment avec ce nouveau coloris « Shock The World ».

Une Zion 3 attendue pour le début des playoffs

La tige principalement noire est tachetée de blanc dans un style à la « Venom ». La languette apparaît également en blanc avec un « Jumpman » marron doré et des contours en bleu turquoise. Au niveau du talon, on retrouve le logo du joueur ressortant en vert, avec également un nouveau « Jumpman », en rouge cette fois. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en noir, avec des rappels en bleu ciel, et marron sous la semelle.

La Zion 3 « Shock The World » est annoncée pour le 18 avril sur le territoire nord-américain au prix de 140 dollars.

Notre verdict sur la Zion 3 Jordan Brand continue de tâtonner pour la collection signature de Zion Williamson avec trois modèles bien différents à chaque tentative, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la troisième n’est pas forcément la plus aboutie. La Zion 3 s’en sort peut-être mieux au niveau du design, et assure en terme de maintien, mais ne conjugue pas encore toutes les caractéristiques techniques pour faire partie du haut du panier, pour ce qui est de l’amorti et de la traction notamment. Peut-être est-ce une question d’habitude, mais la semelle intérieure qui fait office de semelle intermédiaire a de quoi surprendre, et pas forcément positivement.

