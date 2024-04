Le fils de Bill Murray, assistant clé dans le succès de Connecticut

On sait que Bill Murray est un fan de basket, puisque l’acteur a d’ailleurs joué dans « Space Jam« , aux côtés de Michael Jordan. Une tradition familiale puisque son fils cadet, Luke, est un assistant réputé en NCAA.

Diplômé de sociologie à la Fairfield University en 2007, il a ainsi commencé comme directeur des opérations basket de la petite université de Quinnipiac avant de devenir assistant à plein temps auprès de Dan Hurley, à Wagner. Il l’avait ensuite retrouvé à Rhode Island, avant de suivre Chris Mack à Louisville.

La conviction de jouer Purdue en finale

Finalement, il a retrouvé Dan Hurley à Connecticut en 2021, les Cardinals ne l’ayant pas conservé.

Et c’est peu dire que les trois saisons de Luke Murray avec les Huskies ont été bonnes. Car après une sortie de route au premier tour de la « March Madness » en 2022, UConn vient ainsi de remporter deux titres NCAA consécutifs, et avec ses qualités de recruteur et son sens tactique, le fils de Bill Murray a été précieux dans ce très rare doublé.

Comme l’explique The Athletic, c’est lui qui était en charge du « scouting » de Purdue, avec la conviction acquise au milieu de la saison que Connecticut allait rencontrer Zach Edey et ses coéquipiers en finale.

Donovan Clingan avait alors demandé à défendre sur le géant canadien en un-contre-un, pour forcer ses coéquipiers à faire la différence. Une stratégie validée par Luke Murray, l’assistant de 39 ans se rendant compte que le succès de Purdue ne dépendait pas tellement de la production de Zach Edey, qui trouvait de toute façon toujours un moyen de scorer, mais plutôt de celle des extérieurs (Lance Jones, Fletcher Loyer, Braden Smith et Mason Gillis), et notamment de leur capacité à profiter des aides sur le pivot pour sanctionner derrière la ligne à 3-points.

En jouant Zach Edey en un-contre-un, tout en limitant les aides et les prises à deux, les Huskies ont certes permis à leur adversaire de scorer 37 points, mais ils ont surtout limité Purdue à 1/7 de loin !

« Les maths ont gagné »

« On a regardé les vidéos. Ils obtiennent leurs 3-points lorsque les défenseurs descendent pour aider sur Edey », résumait Tristen Newton, le MOP du Final Four, alors que Luke Murray explique que la stratégie repose sur les qualités défensives de Donovan Clingan. « Toute l’idée du pick-and-roll, c’est de faire venir deux joueurs sur le ballon pour créer un désavantage et mettre la pression sur la défense. Il permet d’éviter ça au maximum. »

Ce dernier pouvait d’ailleurs simplifier la stratégie de Connecticut en expliquant qu’il est « très difficile, statistiquement, de gagner un match de basket en ne marquant que des 2-points ».

« Les maths ont gagné » pouvait ainsi conclure Luke Murray, quand Matt Painter, le coach de Purdue, mettait de son côté surtout en avant la qualité générale des défenseurs de Connecticut. « Nous avons joué contre des athlètes, contre de très bons défenseurs cette année et dans le tournoi, mais pas contre un groupe de défenseurs du niveau de celui de UConn. Nous avons joué contre des équipes qui pouvaient avoir un défenseur de très haut niveau. Mais cette équipe-là a des joueurs qui sont capables d’éteindre les adversaires en sortie de banc… »