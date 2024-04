C’est au moment de l’éclipse solaire totale qui a traversé les Etats-Unis que Nike a dévoilé un clip publicitaire. Ce dernier montre un logo, dessiné dans des champs de maïs dans le Sud du Texas…

Évidemment, tout le monde a fait le lien avec Victor Wembanyama, d’autant que le visage extraterrestre, reprenant le surnom « Alien » donné par LeBron James et adopté par le Français, ressemble à celui aperçu sur la Nike GT Hustle 2 « Alien » que le rookie des Spurs avait arboré lors du All-Star Weekend.

L’opération marketing a en tout cas déjà marqué les esprits, Nike souhaitant évidemment profiter à fond du phénomène « Wemby », dont les highlights sont parmi les plus regardés sur les réseaux sociaux et dont les maillots s’arrachent, seuls Stephen Curry, Jayson Tatum et LeBron James en ayant vendu plus que lui cette saison.