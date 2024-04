Avec le pouvoir d’attraction médiatique de Victor Wembanyama, décuplé cette saison par son arrivée en NBA, les chaussures du rookie star des Spurs font évidemment beaucoup parler. Alors qu’on l’attendait avec la nouvelle Nike GT Hustle 2, sortie en début de saison avec notamment « Wemby » en tête d’affiche sur la campagne publicitaire de la marque à la virgule, l’intérieur français continue bien souvent de privilégier ses bonnes « vieilles » Nike GT Run, modèle qu’il portait encore cette nuit face à Denver.

Pour compenser ce supposé « faux-pas », Victor Wembanyama a profité du All-Star Weekend pour mettre la Nike GT Hustle 2 à l’honneur avec ce magnifique coloris « Alien », le surnom que LeBron James lui a attribué.

Une sortie pendant les playoffs ?

La tige principalement noire est recouverte d’un motif « galactique » en nuances de vert, à sa base, au niveau du talon et du col, tandis que le « Swoosh » ressort en gris chromé. La semelle extérieure phosphorescente comporte la mention « Be Unique Every Day », tandis qu’un logo « Alien » complète l’ensemble sur le talon.

D’abord pressentie comme un « one shot », la Nike GT Hustle 2 va bien investir le marché nord-américain, peut-être bien d’ici la fin de saison, au prix de 170 dollars.

