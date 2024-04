Comme Victor Wembanyama, Domantas Sabonis s’est coupé des réseaux sociaux

Auteur de sa meilleure saison en carrière, même s’il n’a pas été All-Star, Domantas Sabonis explique que l’une des clés de sa réussite individuelle est à trouver dans son choix de se couper des réseaux sociaux. Avant le début de saison, l’intérieur des Kings a supprimé tous ses comptes !

« Personnellement, j’ai supprimé tous mes médias sociaux au début de la saison », a déclaré Domantas Sabonis au micro du podcast d’Adrian Wojnarowski. « Vous savez, c’est la meilleure chose qui soit. Vous n’avez pas à vous soucier de tout cela. Il suffit d’aller sur le terrain et de jouer son jeu. Vous avez vos entraîneurs, votre famille [et] vos coéquipiers, et seule leur opinion compte. Il faut juste aller sur le terrain, avoir confiance en son jeu et jouer. »

Beaucoup plus de temps libre

Un discours qui se rapproche de celui de Victor Wembanyama, qui avait expliqué avoir désinstallé toutes les applis liées aux réseaux sociaux sur son téléphone. Quitte à les télécharger à nouveau en cas de besoin, mais uniquement pour avoir des nouvelles de proches. « Peu importe ce que ce soit bon ou mauvais, quelque chose se glisse dans votre tête, et à mon avis, c’est mieux de ne pas le voir » poursuit Domantas Sabonis.

Alors que beaucoup de joueurs se sentent obligés de lire ce qu’on écrit sur eux après une performance, Domantas Sabonis répète qu’il a pris la meilleure décision possible en se coupant du bruit des réseaux sociaux.

« C’est incroyable, vous avez beaucoup plus de temps libre. Votre esprit est libéré » assure le Lituanien. « Vous regardez vos matches et vous essayez d’apprendre par vous-même… Vous n’avez pas besoin de lire ou d’entendre quoi que ce soit de quelqu’un d’autre parce que, au final, c’est vous qui êtes sur le terrain à jouer ».