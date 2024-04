Le MVP de la nuit | Tyrese Maxey en solitaire

Deux prolongations et un nouveau record en carrière (52 points) pour Tyrese Maxey. C’est ce qu’il a fallu aux Sixers pour venir à bout des Spurs (133-126). Back-to-back oblige, Nick Nurse a reposé Joel Embiid et Kyle Lowry. Tobias Harris, Robert Covington et De’Anthony Melton étaient également absents. En revanche, Tyrese Maxey n’avait pas fait l’impasse ce dimanche soir. En délicatesse avec son shoot à 3-points (2/10), le meneur de Philly avait décidé d’attaquer sans relâche le cercle et c’est lui, en prolongation, qui va faire la différence.

« Nous en avions besoin », réagit Nicolas Batum, précieux en prolongation. « Nous en avions vraiment besoin ce soir. Tyrese a été incroyable pour nous tout au long de l’année. Nous pourrions facilement dire : ‘Ok, ce n’est pas notre soirée. Ils jouent bien. C’est la deuxième nuit d’un « back-to-back ».’ Non, il n’a pas baissé les bras. Il nous a montré la voie et il a continué de se battre. »

Avec ce record en carrière, Tyrese Maxey assure une cinquième victoire de rang pour Philly. Les voilà qui collent au pare-choc des Pacers, à une petite victoire de récupérer la sixième place. Elle leur permettrait de filer tout droit vers les playoffs sans passer par le « play-in ». Malgré la fatigue de cette fin de saison régulière, le meneur-scoreur ne s’est pas contenté de planter 52 points, puisqu’il a ajouté 5 rebonds, 7 passes, 2 interceptions.

Chamberlain, Iverson, Embiid et… Maxey

« Je ne voulais pas nous laisser perdre », insiste Tyrese Maxey. « Je voulais juste faire le maximum et déployer toute mon énergie. Comme ça, je pouvais accepter le résultat. Peu importe à quel point je suis fatigué, et même si c’est douloureux, je voulais juste y aller et essayer de nous aider à gagner. »

Jeudi soir, l’arrière avait déjà été auteur d’un très gros match sur le parquet du Heat, flirtant même avec le triple-double. Cette fois, c’est son troisième match de la saison à 50 points et plus, après ses 50 points face aux Pacers et 51 face au Jazz en février.

Ce qui lui permet d’entrer dans un club très fermé aux côtés de Joel Embiid, Allen Iverson et Wilt Chamberlain, seuls joueurs de Philadelphie à avoir signé au moins trois matches à 50 points et plus sur une saison.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 67 37 44.7 37.3 86.6 0.5 3.2 3.7 6.3 2.2 1.0 1.7 0.5 25.5 Total 263 31 46.8 39.7 86.1 0.4 2.6 2.9 4.1 1.9 0.8 1.2 0.3 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.