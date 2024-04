Victor Wembanyama attend Joel Embiid de pied ferme

Les Spurs n’ont plus grand-chose à jouer, mais Victor Wembanyama n’est pas rassasié. Le très probable rookie de l’année n’a plus que cinq rencontres à disputer dans sa première saison en NBA. Et alors que ni le bilan des Spurs, ni l’empreinte qu’il a laissée sur la ligue ne vont changer en huit jours, le Français a hâte de connaitre les prochaines échéances, et pour cause. Dimanche, la revanche face aux Sixers et à Joel Embiid l’attend, cette fois au Texas.

Lors de leur premier affrontement, Joel Embiid avait signé l’un des matchs de la saison, passant 70 points à San Antonio le 22 janvier dernier. Depuis ce record en carrière, le MVP 2023 a passé la quasi-totalité de son temps à l’infirmerie, blessé au genou. Victor Wembanyama, lui, n’a pas oublié. « S’il y a une chose que je sais de Victor, c’est qu’à chaque fois qu’il a un duel difficile qui l’attend, il est déjà entouré sur son calendrier dès qu’il sort du vestiaire » assure Sandro Mamukelashvili au San Antonio Express-News.

Début 2024, les Spurs étaient dans le (très) dur avec seulement huit victoires en 43 matchs et une défense fréquemment en grande difficulté. La révolution attendra encore un peu au Frost Bank Center, mais les joueurs de Gregg Popovich sont autrement plus combatifs avec huit victoires sur leurs 18 dernières sorties.

Et Victor Wembanyama a pris encore une nouvelle dimension, en particulier par son impact défensif dans le jeu.

Affronter le meilleur marqueur de NBA – s’il avait joué assez de matchs pour être dans les classements (34.8 points en 36 rencontres) – est le meilleur moyen de confirmer ces progrès. « On va faire toutes les ajustements nécessaires » avance « Wemby ». « C’est la même chose contre n’importe qui. Nous avons affronté des joueurs dominants toute l’année. Chaque match est différent, et nous aurons un « scouting report » spécifique pour lui. »

Wemby n’a « pas de temps à perdre »

Après l’affrontement avec Joel Embiid et les Sixers, les Spurs auront quatre derniers matchs à jouer la semaine prochaine. Et hors de question pour Victor Wembanyama de se croire en vacances avant l’heure, d’autant qu’il ne manque que deux succès aux Spurs (19 victoires – 58 défaites) pour éviter le pire bilan de l’histoire de la franchise, fixé à 20 victoires et 62 défaites en 1996/97.

« C’est simplement ma mentalité » explique l’ancien joueur des Mets 92. « Je me suis engagé envers cette équipe. J’ai une responsabilité envers cette franchise, cette équipe et ces fans. Donc il n’y a aucune raison de rester au repos. On va finir fort, on veut construire. Si on veut être les meilleurs, il n’y a pas de temps à perdre. »

Reste à savoir si le premier passage de ce sprint final aura réellement lieu. Les Sixers seront dans la deuxième moitié d’un back-to-back après un déplacement à Memphis, et Joel Embiid pourrait être préservé.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 68 29 46.3 32.2 79.6 2.3 8.3 10.6 3.8 2.2 1.3 3.6 3.5 21.1 Total 68 29 46.3 32.2 79.6 2.3 8.3 10.6 3.8 2.2 1.3 3.6 3.5 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.