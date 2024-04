Victor Wembanyama : « Je ne peux pas être un joueur complet si je ne rends pas mes coéquipiers meilleurs »

Si Victor Wembanyama a validé la victoire des Spurs avec un contre décisif sur Herb Jones, puis une interception à deux secondes de la fin, ce que beaucoup retenaient après la rencontre face aux Pelicans, c’était sa patience en attaque, et son altruisme dans une rencontre où il en était à 0 sur 6 à la mi-temps après avoir subi de nombreuses prises à deux.

« Tout au long de l’année, j’ai dû m’adapter à cette stratégie défensive, mais les entraîneurs et mes coéquipiers ont essayé de m’impliquer même si les adversaires défendent de cette façon » confie Wembanyama. « Mais attirer la défense et subir des prises à deux n’est pas forcément une mauvaise chose si nous pouvons faire circuler la balle. Nous avons donc beaucoup d’options. Le basket est un sport plein de ressources ».

Résultat, Wembanyama a dominé la deuxième période avec ses points, ses rebonds et ses passes, pour finir à une passe d’un triple-double !

« Le meilleur chez Vic, c’est qu’il adore faire des passes » témoigne Sandro Mamukelashvili. « Même si parfois il ne marque pas, il ne cherchera pas absolument à scorer, il n’est pas égoïste. Il vous donnera le ballon et vous fera confiance. Une fois qu’il a trouvé la solution, il devient juste dingue ! ».

Un « facilitateur » comme Boris Diaw

Depuis le All-Star Game, « Wemby » tourne à 5.3 points de moyenne. Il a doublé sa moyenne depuis le début de saison, et la vingtaine de matches disputées en octobre et novembre. Pour le Français, l’altruisme est indispensable chez un « franchise player ».

« J’ai toujours su que je pouvais jouer ce rôle de facilitateur, mais quand on est jeune, c’est évidemment difficile à développer. Je suis content de voir que ça marche de mieux en mieux » constate-t-il. « Je ne peux pas être un joueur complet si je ne rends pas mes coéquipiers meilleurs. Si c’est par des passes, c’est génial. »

Alors qu’il prévient qu’il refusera toute mise au repos d’ici la fin de la saison « par devoir vis à vis de la franchise et des fans », Wembanyama loue le nouvel effort collectif avec des éléments qui profitent des blessures pour se montrer.

« On ne peut que saluer l’effort collectif » conclut Wemby. « Tout le monde savait qu’il fallait élever son niveau de jeu, notamment ceux qui habituellement n’ont pas de temps de jeu. Tout a fonctionné, et collectivement, on ne faisait qu’un, tous ensemble. »