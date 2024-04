Xavier Tillman, le sauveur inattendu des Celtics

Depuis plusieurs semaines, beaucoup pointaient du doigt l’incapacité des Celtics à faire la différence dans le « money time », et plus précisément sur les dernières possessions. Et puis, cette nuit, après avoir gâché une avance de 19 points, et même avoir vu les Kings passer devant, les Celtics ont arraché la victoire sur un panier de… Xavier Tillman !

Tout le monde avait oublié qu’il avait rejoint Boston en cours de saison, mais l’ancien intérieur des Grizzlies a prouvé qu’il n’avait pas peur de prendre ses responsabilités, alors qu’il restait moins de 10 secondes à jouer. Après la rencontre, Tillman confiera que c’était son premier « game winner » depuis l’université, et un tir victorieux face à Illinois, sous les couleurs de Michigan State.

« C’était vraiment cool, surtout pour nous de se battre car ils étaient revenus au score et d’avoir la force mentale de ne pas se laisser abattre et de rester solides mentalement et que tout le monde garde son sang-froid », souligne Tillman. « Bravo à Payton (Pritchard), qui nous a parlé et nous a permis de rester relâchés, calmes et détendus ».

Les rôles inversés

Tillman, Pritchard ou encore Kornet… Alors que sa formation venait de gâcher une belle avance, Joe Mazzulla avait décidé de faire confiance à ses remplaçants. Sur le banc, Jayson Tatum mais aussi Kristaps Porzingis, Jrue Holiday et Al Horford. « Cheerleaders » pendant le « money time », ils ont pu constater que leurs doublures avaient le cran pour arracher la victoire.

« C’était génial d’avoir l’opportunité de faire ça », confirme le héros de la soirée. « Comme c’était le « crunch time », j’étais vraiment concentré. Le public était bruyant, mais j’étais vraiment concentré, donc ça ne m’a pas trop perturbé. Mais c’était un bon entraînement pour prendre conscience de ce qui nous attend et de faire preuve de force mentale. »