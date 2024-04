Défaite, expulsions, blessure de Zion Williamson… La soirée cauchemar des Pelicans

L’objectif était pourtant affiché à la sortie du All-Star Break. Pour Willie Green, les Pelicans ne devaient plus être une équipe du « play-in » mais une équipe qui se qualifie directement en playoffs.

Cela partait bien avec un mois de mars réussi, avec 10 victoires pour 4 défaites pour la franchise de La Nouvelle-Orléans. Mais depuis le début de cette série de six matchs à domicile, la troupe de Zion Williamson n’en a remporté qu’un seul, face à Milwaukee. Ils se sont inclinés face au Thunder, aux Celtics, aux Suns et au Magic. Il ne leur reste plus qu’à affronter San Antonio vendredi soir avant de partir en déplacement.

Après cette défaite face au Magic, les coéquipiers de Zion Williamson redescendent à la 7e place, synonyme de « play-in ». Dans une conférence Ouest ultra-dense et serrée de la 4e à la 10e place, les Pelicans ont gâché des munitions à domicile. De quoi agacer le coach de la franchise de Louisiane.

Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule

« C’est frustrant » regrette-t-il. « Mais cela fait partie du jeu. Cela ne va pas être facile d’atteindre notre objectif. Cela fait partie du parcours en NBA. Nous nous étions mis dans une très bonne position. Mais il faut désormais parcourir le chemin jusqu’à la ligne d’arrivée. Il nous reste six matchs, il faut que nous nous rassemblions.»

Passer derrière les Suns est une chose, mais les Pelicans ont en plus des problèmes de blessures. Il y avait déjà Brandon Ingram, blessé au genou, est absent depuis sept matchs. L’ailier All-Star vient seulement de reprendre la course cette semaine. À ce coup dur, il faut désormais ajouter Zion Williamson, blessé au majeur de la main gauche. C’est sur un contre que l’ailier fort se serait fait mal dans le second quart-temps.

« Plus tôt dans le match, mon doigt a été touché à plusieurs reprises », décrit Zion Williamson. « Quand j’ai tenté de bloquer Suggs, j’y suis allé en puissance et je l’ai cogné très fort contre le panneau. »

Trois expulsés d’un coup !

Willie Green a préféré ne pas prendre de risque et n’a pas fait jouer l’ancien premier choix de la Draft 2019 lors des sept dernières minutes de la rencontre face au Magic. C’est sur le banc et avec un bandage autour du doigt que l’ailier-fort a vu ses coéquipiers s’incliner mais aussi craquer !

D’abord, Zion Williamson a donné le mauvais exemple avec une première technique. Puis à 7 secondes de la fin du match, ses coéquipiers ont signé un rare « triplé » puisque Herb Jones, Dyson Daniels et Trey Murphy III ont tous les trois été renvoyés coup sur coup au vestiaire.

« Certains coups de sifflet vont dans notre sens, d’autres dans le sens des adversaires » rappelle Willie Green. « En fin de match, il faut garder son sang-froid. On a perdu. Il faut être capable parfois de l’accepter ».