Les Lakers rentrent à la maison avec le sentiment du devoir accompli

« Ce sont des équipes qu’on doit battre. » D’Angelo Russell, avant cette dernière étape à Washington, avait résumé ce « road trip » des Lakers. Car ces six matches, dont cinq dans la conférence Est, ne représentaient pas, sur le papier, un col de grande catégorie pour Los Angeles.

Seuls les Bucks et les Pacers avaient un meilleur bilan que le meneur de jeu et ses coéquipiers. Neuf jours après, mission réussie pour les Californiens, avec des victoires à Milwaukee, Memphis, Brooklyn, Toronto et Washington.

Des progrès à faire en défense

« Je trouve qu’offensivement, on a été très régulier dans notre mouvement du ballon », se réjouit LeBron James. « On doit encore corriger des ballons perdus bêtement, mais on est dans le bon rythme. Défensivement, on est pas mal de temps en temps, même si on peut être meilleur dans d’autres moments. Dès qu’on a eu besoin de stops, on a réussi à les faire. »

Les Lakers auraient pu terminer sur une mauvaise note ces déplacements car, à 100 secondes de la fin face aux Wizards, ils avaient 14 points d’avance et vont alors encaisser un 11-2. Darvin Ham va devoir remettre LeBron James, Rui Hachimura et Austin Reaves sur le parquet, pour 17 secondes seulement…

Sur la même dynamique qu’en 2023

« Je déteste le terme de ‘garbage time’. On est en NBA, donc même s’il reste 50 secondes, il faut jouer dur. Si ce n’est pas le cas, alors on reste chez soi », se fâche le coach de Los Angeles, qui a vu Anthony Davis contrer une tentative à 3-pts à douze secondes du terme.

L’essentiel est assuré. Les Lakers, avec huit victoires en neuf matches, rentrent à Los Angeles avec le sentiment du devoir accompli. « Cela nous a demandé 48 minutes, mais le road trip fut bon. Excellent même », conclut LeBron James.