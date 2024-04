À 15 jours des playoffs, les Bucks inquiètent sérieusement

Quarante-et-un. Voilà ce que pèsent, en nombre de victoires cumulées, les Wizards et les Grizzlies cette saison. Deux équipes qui viennent pourtant successivement de battre une formation bien supérieure sur le plan comptable. Sur le plan du jeu en revanche, c’est une autre histoire pour les Bucks (47v-29d) d’aujourd’hui.

On a d’abord pensé que la courte défaite subie sur le parquet des Wizards pouvait être qualifiée d’accident de fin de parcours. Mais ce revers concédé la nuit passée, en « back-to-back », à domicile face aux Grizzlies, confirme la méforme actuelle des joueurs de Milwaukee. Et que quelque chose cloche à l’approche des playoffs.

Les amateurs de discours alarmistes repasseront. « C’est toujours difficile de jouer contre des équipes qui ne jouent plus rien ou qui n’ont rien à perdre », se contente de déclarer Bobby Portis… En conférence de presse, Doc Rivers garde son calme. « La nuit passée, on a bien fait tourner le ballon, bien joué en attaque. Le seul problème sur ces deux derniers matchs, ce sont les points dans la raquette qu’on doit éliminer », analyse le technicien en référence au différentiel hallucinant de cette nuit : 76 points encaissés par les Bucks dans leur raquette (contre 36 inscrits).

Un constat auquel adhère Giannis Antetokounmpo (21 points à 10/23 aux tirs,) qui regrette « tellement d’espace » dans la peinture de Milwaukee, qui en avait déjà pris 70 à Washington. « On a beaucoup été battus sur le dribble, et pas seulement par leurs arrières, mais aussi par leurs grands. Jaren Jackson a fait basculer tout le match », poursuit Doc Rivers sur le même thème en parlant des 35 points de JJJ.

Doc Rivers a voulu sortir Giannis

Une défense intérieure défaillante et une attaque, privée de deux de ses meilleurs éléments cette nuit (Damian Lilllard et Khris Middleton), peu flamboyante. Giannis constate « trop de jeu aléatoire. On doit parfois ralentir le jeu et viser un joueur, donner la balle à Bobby (Portis), laisser Brook (Lopez) jouer le ‘pick-and-pop’, jouer parfois comme ça et d’autres fois, il faut jouer dans le sens de l’attaque. J’ai le sentiment que parfois, deux ou trois sont sur la même longueur d’onde, les deux autres non. »

Au-delà de l’aspect technique, il y a la dimension santé. Les Bucks restent prudents avec la cheville de Khris Middleton, Damian Lillard (aine) est toujours sur la touche, tandis que Patrick Beverley (cheville et poignet) manquait également à l’appel. Pénurie de porteurs de balle donc pour Milwaukee qui n’a gagné qu’une fois en huit matchs sans son meneur de jeu titulaire.

Le cas Giannis, gêné aux ischio-jambiers, aussi interroge. « Honnêtement, et je ne plaisante pas, il y a eu des moments au milieu du troisième quart-temps où j’ai voulu le sortir. J’ai pensé qu’il était à bout de souffle. Un entraîneur doit parfois faire preuve de discernement. C’est l’équipe médicale qui décide. Ils n’arrêtaient pas de dire qu’il allait bien. Mais j’ai des yeux. Je n’aimais pas la façon dont il se déplaçait. Il n’arrêtait pas de demander à rentrer. Mais j’aurais préféré lui dire non, honnêtement », rapporte Doc Rivers.

Dans ce contexte, son équipe accueille vendredi des Raptors qui restent sur 15 défaites de suite. Un rendez-vous pour se remettre sur de bons rails à 15 jours des playoffs, ou de continuer à s’enfoncer…