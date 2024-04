Avec une 60e victoire, les Celtics s’assurent l’avantage du terrain pour les playoffs

Depuis le début de saison, les Celtics ont distancé la concurrence et encore davantage dans la conférence Est. Mais c’est désormais officiel : les joueurs du Massachusetts auront le meilleur bilan de la saison régulière, synonyme d’avantage du terrain en playoffs.

Ce constat est symbolisé par un chiffre : 60. En battant le Thunder, les troupes de Joe Mazzulla ont décroché leur 60e victoire de la saison. Et comme toutes les autres équipes de la NBA ont au moins 23 défaites au compteur, aucune ne pourra atteindre cette barre.

« On le mérite », explique Kristaps Porzingis. « On ne saute aucune étape », poursuit Jaylen Brown. « 60 victoires. On est sur la bonne voie, mais quand les playoffs commenceront, on reviendra à la case départ. »

Les Celtics ont ainsi atteint ce total pour la 14e fois de leur histoire, devant les onze occurrences des Lakers, et c’est une première pour eux depuis les saisons 2007/08 et 2008/09, à l’époque du « Big Three » : Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen.

« C’est vraiment difficile à faire et on ne sera peut-être jamais plus dans cette position », remarque le coach, Joe Mazzulla. « On en a parlé, collectivement, avant le match, de faire de cette rencontre un moment important. On va fêter ça ce soir mais demain (aujourd’hui), tout le monde va s’en moquer. »

Est-ce bon signe pour la franchise celte ? Sur les treize précédentes saisons à 60 victoires ou plus, les Celtics ont ensuite remporté le trophée à six reprises…