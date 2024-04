Puma sort une collaboration « Scoot Zeros x NBA 2K »

Décidément, Puma multiplie les collaborations ces dernières semaines. Après avoir sorti une All-Pro Nitro « Joker » et « Unexpected Joker » pour un partenariat exclusif avec le shop français Basket4Ballers, c’est cette fois la Scoot Zeros, première chaussure signature de Scoot Henderson, qui va être mise en avant pour une création commune avec… NBA 2K !

L’équipementier allemand et la simulation de basket ont opté pour une tige classique en noir et blanc, avec des finitions en vert, à l’intérieur du col, et rouge pour faire ressortir les logos « S » du joueur et « 2K » sur la languette, ainsi que le puma sur la tirette.

Le 4e coloris disponible en France

Le clin d’œil à la simulation de basket de référence se trouve sur la semelle intermédiaire avec un dégradé allant du jaune au vert, en clin d’œil à la jauge de tir présente dans le jeu. La semelle extérieure reprend le vert et le jaune avec du blanc en complément pour la partie avant.

Le modèle baptisé « Scoot 1 NBA 2K » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 120 euros. C’est le quatrième coloris de la chaussure signature du meneur de Portland à la vente en France.