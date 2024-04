Caris LeVert, le Cavalier vite remis en selle

« La première fois que j’ai touché un ballon après l’opération, je n’étais pas si excité que ça. » Que de temps a passé depuis cette déclaration de Caris LeVert, en avril 2021, alors que l’arrière, basé dans l’Indiana à l’époque, se remettait tout juste de son opération d’une tumeur au rein.

Trois ans plus tard, il suffit de jeter un œil à sa prestation face au Jazz pour se rendre compte du plaisir retrouvé par l’arrière des Cavs. Un peu moins bien ces derniers temps, il a tout de même signé l’un de ses matchs les plus aboutis de la saison : 26 points (9/13 aux tirs), 6 rebonds et 5 passes.

Savourer chaque moment passé sur un terrain

« Je suis clairement reconnaissant de pouvoir encore jouer au basket, pour être honnête. C’était quelque chose de très inattendu. Cela m’a permis de me rendre compte de la chance que j’ai de faire ce métier », affiche-t-il aujourd’hui auprès d’Andscape.

Le joueur de 29 ans a toujours en tête le jour où sa vie a dû basculer, lors de son opération du 25 janvier 2021. Ou plutôt le jour suivant : « Le jour le plus dur a sans doute été le lendemain, après l’opération. Je l’ai surmonté avec l’aide de la famille et des amis. J’ai su que (la douleur) ne serait pas permanente. »

À l’époque, il était déclaré absent jusqu’à nouvel ordre. Il reviendra finalement en jeu moins de deux mois après son passage sur le billard. Un retour presque comme si de rien n’était (21 points de moyenne sur les 35 matchs restants !), même s’il lui a fallu un certain temps pour se sentir normal.

« J’ai surtout souffert d’un manque d’énergie. Il y a eu beaucoup de jours où je n’avais pas envie de jouer au basket. J’ai perdu un rein entier. C’était difficile au début. Ça s’est amélioré. Je dois juste m’assurer que je m’hydrate quand je joue, avant et après les matchs. C’est le plus important », livre-t-il.

Performant face aux « second unit » adverses

Une hydratation à la hauteur aujourd’hui car avec un peu moins de 14 points de moyenne avec 5 passes et 4 rebonds, dans l’une des bonnes écuries de l’Est, il se pose en candidat crédible pour le titre de 6e homme de l’année.

« Il est extrêmement important pour nous en raison de sa polyvalence, de sa volonté de se sacrifier et de sortir du banc parce qu’il est un titulaire NBA. Il change la dynamique de ce qu’on est capables de faire avec notre deuxième cinq. Ses minutes contre le deuxième cinq adverse nous donnent généralement un avantage. Il s’est engagé à être notre meilleur défenseur en un-contre-un. Il nous aide donc à finir les matches », salue JB Bickerstaff.

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.8 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.4 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 3.0 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.9 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 4.0 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 63 29 41.4 31.8 75.5 0.6 3.5 4.1 5.3 1.8 1.1 1.7 0.5 13.8 Total 454 28 43.2 34.0 73.7 0.7 3.1 3.9 4.1 2.0 1.1 1.8 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.