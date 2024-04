Sans tir extérieur, Franz Wagner diversifie son jeu

Dans la victoire sur le fil face à Portland, Franz Wagner a inscrit 20 points lundi soir. Meilleur marqueur du Magic, il n’a pris que deux tirs à 3-points dans la rencontre, et ça peut surprendre pour un ailier. En fait, le champion du monde allemand est en pleine crise avec son tir, au point de shooter à 14% à 3-points au mois de mars ! De manière générale, le frère de Moe signe sa plus mauvaise moyenne en carrière à 28% de réussite sur les tirs primés contre plus de 35% auparavant.

Une maladresse qui a un impact général sur sa production, puisqu’il n’a atteint la barre des 20 points qu’à deux reprises en mars, face à Washington puis face à Toronto, deux des plus mauvaises formations du moment. Alors qu’il tourne à 19.6 points par match sur la saison, le natif de Berlin avait pourtant inscrit plusieurs fois 30 points en début de saison. Mais l’après All-Star Game ne lui réussit pas, et il est le premier à critiquer sa forme actuelle.

« Je ne tire probablement pas aussi bien qu’auparavant, et j’essaye juste de faire les bons choix » reconnaissait l’ailier avant la rencontre face à Portland. « J’essaye de faire les bons choix à chaque fois et de jouer de façon agressive. Ce ne sont clairement pas mes matchs les plus fous. Mais pour la plupart, je pense que je joue de manière solide. »

Un second souffle en attaque

Son adresse extérieure en délicatesse, Franz Wagner compense par une progression générale, qu’elle se voie dans les statistiques ou pas. Le joueur du Magic a évolué au rebond, avec environ une prise de plus en moyenne, et il distribue un peu plus de passes décisives que l’année précédente. Lorsqu’il parle d’agressivité, ça se confirme avec davantage de paniers près du cercle et un peu plus de lancers-francs.

« Il ne compte pas seulement sur son tir, il apporte de nombreux autres aspects à notre jeu » apprécie Jamahl Mosley. « Il a cette capacité de mener le jeu, cette capacité à finir près du cercle. Défensivement, il a été fantastique. Sa capacité de défendre sur plusieurs postes et d’échanger parfois du poste 1 au poste 4. Il apporte à l’équipe bien plus que son tir. »

Et puis surtout, Franz Wagner apporte de la gagne. Après son titre de champion du monde, le voilà prêt à disputer ses premiers playoffs. Le Magic (44v-31d) n’a pas encore assuré sa place dans le Top 6, mais il peut encore espérer finir 3e avec seulement une défaite de plus que les Cavaliers (46v-30).