Victor Wembanyama a d’autres priorités que le quadruple-double

Son langage corporel ne trompe pas. Il se frotte les yeux, fronce légèrement les sourcils car la lumière semble l’éblouir et regarde vers le sol. Assis, alors que les journalistes sont restés debout, Victor Wembanyama admet de lui-même, au cours de cette courte conférence de presse, qu’il est « fatigué ».

Comment ne pas l’être après une telle bataille livrée face à un double MVP de la ligue ? Affronter Nikola Jokic ? « C’est sympa. C’est très exigeant. On doit réagir rapidement. Il n’y a pas de marge d’erreur. C’était un bon combat. On a montré beaucoup d’efforts des deux côtés du terrain. Je ne vais pas mentir, je suis fatigué. J’ai du mal à réfléchir en ce moment », ne cache pas le Français.

Nikola Jokic très impressionné

Ce dernier a beau être usé, il sait sans doute que son prestigieux adversaire du soir l’est tout autant. Le Serbe n’a d’ailleurs pas manqué de complimenter l’intérieur des Spurs, en exagérant à peine sur l’impact qu’il a eu en défense : « Il fait genre 600 contres ce soir, mais on a gagné. » Le meilleur contreur de la ligue s’est en réalité arrêté à 9 tirs rejetés, quasiment le triple de sa moyenne sur la saison.

Un colonne bien remplie pour compléter sa ligne de stats : 23 points, 15 rebonds, 9 contres, 8 passes. « Il va être vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bon », peut logiquement appuyer et s’avancer Aaron Gordon, dont le physique a contribué à gêner le Français, qui a tout de même souffert au niveau du tir (9/29).

Compenser de la maladresse en s’impliquant dans d’autres secteurs, la méthode est connue et digne des grands. Lui qui a déjà flirté et ouvertement pensé au quadruple-double plus tôt dans la saison en a conscience : cet exploit statistique « va arriver ». Il ajoute, toutefois, posément : « Mais j’ai d’autres priorités. »

Des Spurs en nette progression

Plutôt que les envolées individuelles, le joueur de 20 ans a d’abord en tête le fait de voir son équipe aller dans la bonne direction et finir par gagner durablement dans cette ligue. Les Spurs de cette nuit, privés d’une flopée de joueurs importants (Devin Vassell, Jeremy Sochan, Keldon Johnson) ont assurément fait un pas dans ce sens face à l’une des meilleures équipes NBA qui, dans quelques jours, remettra son titre en jeu.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Gregg Popovich parle de l’un des matchs les plus compétitifs auxquels il a pris part depuis des années. « Pendant 48 minutes, dans des circonstances difficiles, ces gars ont joué… L’effort pendant 48 minutes a été vraiment impressionnant, le meilleur que j’ai vu de toute l’année. Et comme je l’ai dit (depuis) plusieurs années, ça craint de perdre, mais voir le chemin parcouru cette saison est vraiment une grande satisfaction », apprécie le technicien.

Sa pépite française est pour beaucoup dans ce constat. Le coach pense même qu’avec ce match, Victor « a gagné beaucoup de respect ce soir parce que Nikola est le meilleur. Vouloir défendre sur lui et apprendre, c’était un vrai témoignage de sa volonté d’être bon. Affronter Nikola, comme je l’ai dit, dit beaucoup. Il apprend minute après minute. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 66 29 46.8 32.3 79.9 2.3 8.2 10.5 3.6 2.2 1.3 3.6 3.4 21.2 Total 66 29 46.8 32.3 79.9 2.3 8.2 10.5 3.6 2.2 1.3 3.6 3.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.