Le MVP de la nuit | Même en jouant contre-nature, Nikola Jokic reste le patron

A-t-on déjà vu Nikola Jokic enchaîner autant de courses dans un quart-temps que mardi soir contre les Spurs ? Le pivot des Nuggets a fait parler son QI basket pour aborder son troisième duel de la saison avec Victor Wembanyama. Le Serbe a ainsi adopté une nouvelle stratégie pour limiter l’impact défensif du Français des Spurs, en courant davantage pour tirer plus vite, plus tôt. « Wemby » n’a pas démérité, mais Nikola Jokic a eu le dernier mot dans une nouvelle performance digne d’un troisième trophée de MVP.

Avec 42 points, 16 rebonds et 6 passes, le leader de Denver a encore été déterminant. Il a pourtant joué dans un registre inhabituel. Très agressif d’emblée, Nikola Jokic a adopté une stratégie claire : prendre le rebond défensif, ou sprinter immédiatement vers le panier adverse pour ne pas laisser le temps à Victor Wembanyama de se replacer.

Record de dunks égalé

Une séquence résume à elle seule cette approche singulière. Victor Wembanyama score sur un lay-up tout en toucher face à Nikola Jokic. Le Serbe se rue à remonter le ballon, mais « Wemby » se replace bien et contre son vis-à-vis suite à un « spin move ». Le Tricolore est là quelques secondes plus tard pour marquer deux nouveaux points sur une claquette, plus prompt que le « Joker »… qui voit l’opportunité de repartir illico dans l’autre sens pour appeler le ballon et dunker après trois secondes de possession, et malgré la tentative de retour du rookie des Spurs.

Des sprints et un dunk en à peine 30 secondes, ou encore un « coast-to-coast » pour son premier panier de la soirée : on est loin des performances classiques du héros des Rocheuses.

Ses trois dunks rien que dans le premier acte ont égalé un record en carrière sur un seul match. Il fallait bien ça pour répondre au défi « Wemby » sous le cercle. « Il m’a contré six ou sept fois mais on a gagné le match alors ça me va » préférait en rire Nikola Jokic, en réalité stoppé quatre fois par le favori au titre de rookie de l’année, après la rencontre. « Je lui ai dit que s’il contrait un tir de plus, j’allais… (longue pause) mais il en a contré quatre autres après donc je n’ai rien fait du tout« , s’est-il de nouveau amusé en conférence de presse à propos de cette action.

Jokic, plus haut que Melo

Après cette première période à 15 points et 8 rebonds, Nikola Jokic n’a pas baissé en intensité, continuant à attaquer inlassablement le cercle dans le rythme. Tout en y ajoutant sa dose de technique et de toucher pour faire la différence, à l’image de son « hook » décisif à 80 secondes de la fin.

Nikola Jokic a inscrit 34 points dans la raquette, là aussi un record en carrière égalé. Il en a profité pour rentrer un peu plus dans l’histoire des Nuggets en dépassant Carmelo Anthony comme troisième meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, et rejoindre également « Melo » à la deuxième place du plus grand nombre de matchs à 40 points ou plus (19, derrière les 33 d’Alex English).

Il n’en fallait pas moins pour repousser des Spurs accrocheurs jusqu’au bout, et reprendre la tête de la conférence Ouest. « Avec la tête de série numéro un, nous avons l’avantage du terrain et c’est ce qu’il y a de plus important, de jouer devant ce public qui nous apporte tant d’énergie. »