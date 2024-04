Sam Hauser s’est rapproché d’un record de franchise

À la faveur des mises au repos des stars de Boston, Sam Hauser est monté en température depuis trois semaines, et cette nuit, il a signé son quatrième match à 20 points et plus depuis le 11 mars. Après avoir ainsi inscrit 22 points face à Portland, 30 contre Washington, 23 face à Chicago, il en a planté 25 à Charlotte. Idéal quant Jayson Tatum ou Jaylen Brown sont ménagés.

« Les gars ont conscience que c’est une arme » explique ainsi Joe Mazzulla. « Quand nous arrivons à la deuxième ou troisième variante de notre attaque, et surtout lorsque les équipes nous défendent d’une certaine manière, ça libère vraiment des gars comme Sam. »

La circulation de la balle et le mouvement offrent des espaces aux shooteurs, et quand il s’agit du troisième shooteur le plus adroit de la NBA (43.3% cette saison), cela peut faire de gros dégâts. L’intéressé sait que s’il se démarque dans les bonnes zones et avec le bon timing, il recevra la balle et pourra prendre un tir ouvert.

Se concentrer uniquement sur son tir

« Je trouve qu’on fait toujours la bonne passe et la bonne lecture de jeu. […] JT provoque beaucoup de prises à deux et d’aides défensives et il est capable de prendre la bonne décision dans ces situations » apprécie Sam Hauser.

Auteur d’un 7 sur 11 à 3-points face aux Hornets, le remplaçant des Celtics termine à une unité du record de Eddie House, auteur de 8 paniers à 3-points en sortie de banc face à Sacramento un soir de janvier 2009. Il se contentera donc d’égaler Payton Pritchard, auteur également de 7 tirs à 3-points en sortie de banc.

« Ça fait plutôt bien. Si je peux bien positionner mes pieds et prendre mon impulsion, je sais que le tir a de bonnes chances de rentrer » réagit-il au micro de Brian Scalabrine, ancien coéquipier d’Eddie House. Semble-t-il doué au golf, Sam Hauser est interrogé sur les beaux jours qui reviennent à Boston et ses futures sorties sur les greens.

« Nous devons aller chercher une bague d’abord » répond-il. Pour imiter Eddie House, champion en 2008 aux côtés du « Big Three » de l’époque : Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce.

Sam Hauser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 26 6 46.0 43.2 0.0 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 2.5 2022-23 BOS 80 16 45.5 41.8 70.6 0.4 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.4 0.3 6.4 2023-24 BOS 71 21 45.9 43.3 88.2 0.6 2.9 3.4 0.9 1.3 0.5 0.4 0.3 8.6 Total 177 17 45.7 42.7 79.4 0.5 2.2 2.7 0.8 1.1 0.4 0.4 0.3 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.