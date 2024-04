Joel Embiid de retour dès cette semaine pour les Sixers ?

On le savait proche d’un retour, Nick Nurse indiquant qu’il prévoyait de revenir avant la fin de la saison régulière, et ESPN ainsi que The Athletic vont aujourd’hui plus loin, en précisant que Joel Embiid pourrait éventuellement rejouer dès ce mardi soir, devant son public, à l’occasion du choc entre les Sixers et le Thunder. Sinon, il pourrait reprendre à Miami, Memphis ou San Antonio, entre jeudi et dimanche.

Ces derniers jours, le MVP en titre a en tout cas rassuré lors de sessions d’entraînement à cinq-contre-cinq et, à sept matchs et désormais moins de deux semaines de la fin de la saison régulière, c’est forcément une excellente nouvelle pour Philadelphie. En effet, la franchise lutte toujours pour se qualifier directement pour les playoffs, sans passer par la case « play-in » (40 victoires – 35 défaites et 8e à l’Est, avec deux matchs de retard sur Indiana, 6e).

Absent depuis deux mois, après sa blessure au ménisque gauche, Joel Embiid tournait à près de 35 points, 11 rebonds, 6 passes, 2 contres et 1 interception de moyenne, guidant les Sixers à la 5e place de la conférence Est. Sans lui, son équipe a plongé, affichant 11 victoires et 18 défaites (contre 26-8 quand il était en tenue).

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 34 34 53.3 36.6 88.3 2.6 8.7 11.3 5.7 2.9 1.2 3.7 1.8 35.3 Total 428 32 50.4 33.9 82.5 2.3 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.