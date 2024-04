Pour la première fois, Brandon Miller a croisé son idole Paul George

Le 26 décembre 2023, Brandon Miller n’était pas tenue pour le déplacement des Hornets à Los Angeles, pour affronter les Clippers. Il avait donc manqué une première opportunité de croiser Paul George. Il ne fallait pas manquer la seconde et dernière, ce dimanche soir. Le rookie des Hornets fait en effet partie de cette nouvelle génération fan de l’ailier de Los Angeles.

« C’est mon gars, mon grand frère. Je suis impatient de travailler avec lui cet été », annonce Brandon Miller. « Je sais que ce ne sera jamais facile de l’affronter, je m’attends toujours à un show quand il est sur le parquet. Ce n’est pas qu’un shooteur, il fier aussi de bien défendre. C’est pourquoi il est mon joueur préféré. »

Ainsi, il était « impatient de jouer ce match, très excité », admet-il. Que pense Paul George de son jeune homologue de 21 ans ?

« Il a beaucoup de qualités et de talent. Je suis impatient de le voir éclore et devenir un des joueurs qui comptent dans la ligue pendant longtemps », explique l’ancien des Pacers et du Thunder. « Il peut tout faire, marquer et shooter, mais il doit encore découvrir ses capacités et son corps. Il trouvera les solutions. Il a un énorme potentiel et c’est impressionnant ce qu’il fait déjà à son âge. »

Brandon Miller a du Paul George en lui

Avec 22 points, l’ailier de Charlotte a fait un bon match. Il s’est même offert une action de gala où il repousse « PG13 » avec un dribble puis marque à 3-pts, sur la tête de son défenseur. « Il fallait le mettre celui-ci et c’est fait », raconte le rookie. « Est-ce qu’il m’a poussé ? Bien sûr », sourit Paul George. « Mais c’est ainsi, les arbitres n’ont pas sifflé. »

Mais c’est bien le nonuple All-Star qui aura le dernier mot. Déjà avec la victoire des Clippers, mais surtout avec 41 points à 14/21 au shoot dont 8/12 à 3-pts. Néanmoins, l’attitude de Brandon Miller a marqué Tyronn Lue.

« Il est de plus en plus à l’aise. Il a dit que son idole, c’est PG et il joue beaucoup comme lui, avec ses shoots à 3-pts après un dribble ou ses mouvements », estime le coach de Los Angeles. « Steve Clifford a fait de l’excellent travail pour qu’il soit agressif tout en faisant les bons choix. »

Pour conclure cette soirée mémorable, Brandon Miller a échangé son maillot avec Paul George. « C’est un rêve devenu réalité », confirme le joueur des Hornets. « Avoir le maillot d’un de ses joueurs préférés, qu’on va afficher à la maison, c’est un grand moment. J’ai de la chance d’être sur le parquet avec des George, Kawhi Leonard, James Harden ou Russell Westbrook. »