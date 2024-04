Gabe Vincent a rejoué après trois mois d’absence

Une brève apparition autour de Noël, après avoir disputé les quatre premiers matchs de la saison, et puis plus rien. Voilà comment résumer la saison de Gabe Vincent avec les Lakers jusqu’ici. Sur le parquet des Nets dimanche, le meneur-arrière a retrouvé les parquets après trois mois d’absence.

Une absence liée à une blessure au genou qui l’a poussé à l’opération. En 14 minutes de jeu, l’ancien joueur du Heat n’a pas fait d’étincelle : 2 points (1/4 aux tirs), 1 passe, 1 rebond et 1 interception. « Je ne serais pas allé sur le terrain si je ne me sentais pas capable d’aider mon équipe à gagner des matchs. Quel que soit le rôle, quelles que soient les minutes, ce n’est pas à moi d’en décider », lâche-t-il après cette rencontre, marquée par le show de LeBron James.

Cette nuit, le joueur de 27 ans a piqué des minutes dans la rotation à Cam Reddish et Max Christie, limités à cinq petites minutes en tout à eux deux. « Dans l’ensemble, je l’ai trouvé vraiment solide », qualifie Anthony Davis qui a pu bénéficier du seul caviar de la soirée de son coéquipier.

Un leader « discret »

On rappelle que ce dernier a signé un beau contrat l’été dernier à 33 millions de dollars pour trois ans. « La raison pour laquelle on l’a fait venir ici est son esprit de compétition, sa dimension physique, sa défense, sa capacité à marquer. Il est très compétitif dans les moments les plus importants, il ne se laisse pas faire. On a vu le parcours qu’il a réalisé en playoffs l’année dernière avec Miami. C’est un battant, un leader discret, un dur à cuire discret », énumère Darvin Ham.

Le coach des Lakers dispose d’une poignée de matchs devant lui pour remettre dans le rythme sa recrue estivale, dans l’espoir de profiter de cette expérience lors des échéances qualificatives, à commencer par le play-in. Vincent n’est toutefois pas certain de pouvoir jouer lors du ‘back-to-back’ de cette semaine, à Toronto, puis à Washington.

L’intéressé sait que la décision revient au staff médical : « Je vais les laisser s’en occuper. Je fais confiance au staff et ils ont confiance en moi, ils me font jouer toutes les minutes qu’ils veulent et j’espère que je continuerai à construire la confiance avec ces gars dans ce vestiaire. »

Une confiance qui semble déjà acquise concernant LeBron James : « Je lui ai juste dit félicitations et que j’étais content qu’il soit de retour. Évidemment, pour un premier match après tant de mois, les jambes et les poumons sont les premiers à subir. Mais j’ai trouvé qu’il avait été super pendant les minutes qu’il a passées sur le terrain, c’était bon qu’il soit de retour. »

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 5 26 37.5 11.8 50.0 0.4 0.6 1.0 3.0 2.4 1.2 0.4 0.0 5.4 Total 200 21 39.8 33.5 84.7 0.3 1.4 1.7 2.3 2.0 0.8 1.1 0.1 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.