Matchs à 40 points : LeBron James dans les pas de Michael Jordan

À défaut de vibrer pour son équipe, le Barclays Center a pu s’enthousiasmer pour un joueur adverse. Il faut dire qu’avec le LeBron James de cette nuit, le public de Brooklyn a été servi. Les derniers paniers à 3-points de la superstar des Lakers ont fait chavirer les locaux alors que les Nets ont logiquement été battus par les Californiens.

Et ceci, à l’issue d’une performance dantesque du « King » : 40 points à 13/17 aux tirs, dont un incroyable 9/10 à 3-points (record en carrière égalé), avec 7 rebonds et 5 passes. Le tout, à l’âge de 39 ans. Après ses 40 points passés aux Warriors à la mi-mars, il s’agissait donc de son 2e match avec cette barre symbolique atteinte à son âge. Dans l’histoire de la ligue, seul Michael Jordan a fait mieux avec trois occurrences du temps où il évoluait avec les Wizards. Les deux légendes de ce sport sont les deux seules à avoir signé plusieurs matchs à 40 points ou plus à l’âge de 39 ans.

Devant Michael Jordan pour les matches à 30 points et plus

A noter aussi que LeBron en a profité pour dépasser Michael Jordan pour le nombre de matches à 30 points et plus en carrière : 672 pour LeBron ; 671 pour Jordan. Précision importante : Jordan a eu besoin d’environ 400 matches de mois pour atteindre ce total…

De sa soirée, on retiendra aussi sa folle réussite derrière l’arc. « Je n’ai pas besoin de me reposer sur (le tir à 3-points) parce que je peux faire tellement de choses. En gros, je peux marquer depuis n’importe quel endroit sur le terrain dès que je franchis la moitié du terrain. […] Je ne suis pas de ceux qui veulent aller sur le terrain et tirer 12, 14 ou 15 3-points par match. Mais je veux être respecté et les équipes doivent défendre sur moi à l’extérieur. C’est toujours ce que l’adversaire se dit : ‘Si on doit renoncer à quelque chose, on préfère qu’il tire extérieur’ », décrypte LeBron James.

On ne peut pas vraiment dire qu’il s’agissait de la stratégie défensive des Nets cette nuit, car la plupart de ses tirs étaient contestés. Dans un dernier quart-temps de feu, avec 17 points inscrits, on l’a ainsi vu punir à plusieurs reprises le long Nic Claxton en sortie de dribble, avec des tirs en déséquilibre. Une performance « incroyable » pour Darvin Ham, selon qui les Lakers ont eu besoin de chacun des 9 paniers primés d’ailier.

Son meilleur pourcentage en carrière

Grâce à son excellente note de 9/10 de loin, LeBron James voit son pourcentage sur la saison grimper à 41,6%, soit sa meilleure marque en carrière, après avoir signé l’un de ses plus faibles l’an dernier (32,1%). « Les tirs qu’il prenait ne touchaient pas l’arceau (ndlr : que le filet donc). C’est toujours agréable à regarder. On parle du meilleur marqueur de l’histoire, et il ne cesse d’en rajouter. Mais la façon dont il a shooté ce soir… Remarquable », qualifie Anthony Davis.

Lorsque son coéquipier a fini par être renvoyé sur le banc à la fin du quatrième quart-temps, il a reçu une ovation de la part du public et a fait semblant de placer une couronne sur sa tête en guise de remerciement. Un moment de grâce pour un joueur conscient de s’approcher de la fin : « Je ne vais pas repartir pour encore 21 ans, c’est certain. Je ne sais pas quand cette porte se refermera, ni quand je prendrai ma retraite, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 64 35 53.0 40.1 75.1 0.8 6.5 7.3 8.1 1.2 1.2 3.4 0.6 25.2 Total 1485 38 50.6 34.7 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.