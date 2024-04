Des maillots Avengers pour Team USA aux JO de Paris

Depuis que LeBron James a annoncé son intention de disputer les Jeux olympiques de Paris, aux côtés notamment de Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Davis ou encore Joel Embiid, cette équipe américaine survitaminée a beaucoup été comparée aux Avengers, ce groupe de superhéros de l’univers Marvel.

Evidemment, Marvel Entertainment a aussi entendu la comparaison et a décidé d’en faire une réalité.

Comme l’entreprise l’avait déjà fait en 2018, avec les athlètes olympiques américains qui participaient aux épreuves de ski et de snowboard, Marvel a ainsi proposé à Grant Hill, le patron de Team USA, une collaboration avec Nike pour vraiment faire des Etats-Unis les « Avengers » des JO de Paris !

« Faire de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et compagnie les équivalents sportifs de Captain America, Iron Man et Hulk était une évidence » explique ainsi Dan Foolday, en charge des partenariats chez Marvel. « En fan de comics, LeBron James était d’ailleurs particulièrement enthousiaste et il a poussé auprès des autres joueurs pour la valider »

Le résultat ? C’est donc un maillot inspiré du costume de Captain America, Marvel souhaitant vraiment rappeler que les membres de cette formation sont des « super héros, à leur manière »…

Pour le géant des comics, ce maillot est ainsi la fusion de « deux des marqueurs américains les plus puissants, à savoir son équipe de basket, qui reste sur quatre titres olympiques, et ses superhéros, dont les bande-dessinées et les films ont marqué plusieurs générations à travers le monde ».

Fan de Namor, Grant Hill rappelle toutefois qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et que ce maillot ne peut qu’être couronné de la médaille d’or. Mais le patron de la fédération américaine se dit certain qu’il donnera une énergie supplémentaire à ses joueurs pour valider des victoires de 40 ou 50 points jusqu’au titre, comme le souhaite Kevin Durant. Sans transformer Joel Embiid en « Invisible Man ».