Coby White a perdu de sa superbe

Alors que la plupart des joueurs majeurs connaissent des pics de forme à l’approche des playoffs, Coby White connaît le phénomène inverse.

Rayonnant d’adresse entre décembre et janvier, avec 22 points de moyenne pour 40% de réussite à 3-points, le shooteur des Bulls traverse actuellement une période de coup de mou : 16 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs, avec surtout 34% de réussite aux tirs dont 29% de loin. Depuis le All-Star Game, sa moyenne de points reste solide (18), mais son adresse baisse significativement (38%).

« Il ne s’est jamais plaint et n’a jamais cherché d’excuses, et c’est une chose que j’admire et que je respecte beaucoup chez lui. Je pense que cela a été très bénéfique pour lui et pour son développement cette année. Il commence à voir ce que c’est que d’être un joueur de premier plan dans cette ligue, et ce qui compte, c’est sa constance à mettre le ballon dans le cercle », juge Billy Donovan, persuadé que son joueur va finir par retrouver la mire.

Même si son manque d’adresse est plus ancien, Coby White a été ralenti à la mi-mars par une blessure à la hanche qui lui a fait manquer trois rencontres. Depuis son retour de l’infirmerie, c’est la galère à la fois pour lui et son équipe (une victoire en cinq matchs).

Réagir face aux Hawks

Sa méforme actuelle, le joueur de 24 ans dit ne pas savoir comment l’expliquer. « J’essaie juste d’avoir un impact par tous les moyens possibles, sans essayer de forcer les choses. C’est juste que je ne réussis pas les tirs que je rentre normalement en ce moment », relativise-t-il.

Cela ne devrait pas durer à entendre DeMar DeRozan. « Il va s’en sortir. C’est dommage qu’il se soit blessé. Ce genre de choses peut perturber votre rythme. En jouant, il faut se remettre à l’aise, retrouver ses sensations. Ça va venir, et ça va venir au moment où on en a le plus besoin, et on va surfer sur cette vague », se projette ainsi son coéquipier.

Une réaction est d’autant plus attendue que les Bulls (35 victoires – 39 défaites), actuellement 9e à l’Est, restent sous la menace des Hawks (34v-40d) à huit matchs de la fin. L’enjeu entre ces deux formations est tout simplement d’arracher l’avantage du terrain pour l’épreuve de « play-in » qui se profile entre elles.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 70 37 44.5 38.2 84.4 0.6 4.1 4.7 5.2 2.3 0.7 2.1 0.2 19.3 Total 339 29 42.6 37.1 85.1 0.4 3.3 3.7 3.7 2.1 0.6 1.7 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.