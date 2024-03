Jamal Murray ne veut pas rater les Jeux olympiques

Il y a quelques semaines, Dillon Brooks a lancé un appel aux stars canadiennes pour rejoindre la sélection nationale pour les Jeux olympiques de Paris. Le joueur des Rockets avait trois noms en tête : Jamal Murray, Andrew Nembhard et Andrew Wiggins.

Le premier vient de confirmer à Eurohoops qu’il fera partie de l’aventure estivale. « J’ai hâte d’y être », lance-t-il. « On a une superbe équipe et c’était génial de les voir gagner une médaille à la Coupe du monde. J’espère qu’on pourra gagner l’or cet été. »

Actuellement blessé, le meneur de jeu des Nuggets avait déclaré forfait quelques jours avant la Coupe du monde en 2023, faute d’avoir récupéré de sa longue saison en NBA.

Comme le Canada a fait une grosse compétition, avec une troisième place historique pour le pays, l’idée d’ajouter Jamal Murray, voire Andrew Wiggins, a un groupe composé de Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Dillon Brooks ou encore Dwight Powell et Kelly Olynyk, cela aurait fière allure.

« Je suis impatient de voir le groupe que l’on aura. On a tellement de joueurs sous-estimés dans cette équipe, qu’on a tendance à négliger, mais qui peuvent avoir de l’impact de tant de manières », poursuit le champion NBA 2023.

Le Canada aura besoin de la meilleure équipe possible car elle est dans la poule A, avec l’Australie déjà, et les deux vainqueurs des TQO espagnol et grec. Les Canadiens pourraient donc se retrouver avec l’Espagne, et la Grèce ou le Slovénie dans leur groupe !

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 54 32 47.5 41.9 85.5 0.7 3.4 4.1 6.7 1.8 1.0 2.1 0.6 20.9 Total 464 31 45.1 37.8 86.8 0.8 3.0 3.7 4.5 1.8 1.0 2.0 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.