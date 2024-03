Isaiah Thomas reste à Phoenix dix jours de plus

Face au Thunder, Isaiah Thomas a joué son deuxième match avec les Suns. Après une minute et 48 secondes face aux Sixers et quatre matches de suite sur le banc, il a enfin pu rejouer avec un peu moins de huit minutes à Oklahoma City. Le temps d’inscrire 5 points, ses premiers de la saison.

Une première bonne nouvelle qui s’accompagne d’une seconde puisque la franchise a annoncé qu’elle signait le meneur de jeu pour un deuxième contrat de dix jours. Lui qui espérait faire durer le plaisir a donc été entendu.

« Je sais que ma voix, mon leadership et mon expérience sont utiles. Je contrôle ce que je peux contrôler, en étant un bon coéquipier au quotidien », expliquait-il avant de savoir qu’il restait pour une deuxième pige à Phoenix.

La suite pour Isaiah Thomas, ce sont donc ces dix jours de plus et ensuite, les Suns auront une décision à prendre. Soit mettre fin à l’aventure de l’ancien joueur de Boston, soit le conserver pour la fin de saison et les playoffs avec un vrai contrat.

Isaiah Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAC 65 26 44.8 37.9 83.2 0.7 1.9 2.6 4.1 1.9 0.8 1.6 0.1 11.5 2012-13 SAC 79 27 44.0 35.8 88.2 0.4 1.7 2.0 4.0 2.1 0.9 1.8 0.0 13.9 2013-14 SAC 72 35 45.3 34.9 85.0 0.7 2.3 2.9 6.3 2.6 1.3 3.0 0.1 20.4 2014-15 * All Teams 67 26 42.0 37.3 86.8 0.5 1.8 2.3 4.2 2.2 0.9 2.1 0.1 16.4 2014-15 * PHX 46 26 42.6 39.1 87.2 0.6 1.8 2.4 3.7 2.3 1.0 1.9 0.1 15.2 2014-15 * BOS 21 26 41.1 34.5 86.1 0.3 1.8 2.1 5.4 2.1 0.6 2.6 0.0 19.1 2015-16 BOS 82 32 42.8 35.9 87.1 0.6 2.4 3.0 6.2 2.0 1.1 2.7 0.1 22.2 2016-17 BOS 76 34 46.3 37.9 90.9 0.6 2.1 2.7 5.9 2.2 0.9 2.8 0.2 28.9 2017-18 * All Teams 32 27 37.3 29.3 89.3 0.5 1.6 2.1 4.8 1.8 0.5 3.0 0.1 15.2 2017-18 * LAL 17 27 38.3 32.7 92.1 0.6 1.5 2.1 5.0 1.9 0.4 3.2 0.1 15.6 2017-18 * CLE 15 27 36.1 25.3 86.8 0.5 1.6 2.1 4.5 1.7 0.6 2.7 0.1 14.7 2018-19 DEN 12 15 34.3 27.9 63.0 0.4 0.7 1.1 1.9 1.4 0.4 1.5 0.1 8.1 2019-20 WAS 40 23 40.8 41.3 81.6 0.3 1.4 1.7 3.7 1.9 0.3 1.9 0.2 12.2 2020-21 NOP 3 16 33.3 25.0 100.0 0.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.3 2.0 0.0 7.7 2021-22 * All Teams 22 15 40.1 33.7 84.6 0.2 1.1 1.3 1.6 1.6 0.3 0.7 0.2 8.4 2021-22 * CHA 17 13 43.3 39.7 93.3 0.2 1.1 1.2 1.4 1.3 0.4 0.6 0.2 8.3 2021-22 * LAL 4 25 30.8 22.7 72.7 0.3 1.8 2.0 1.5 3.0 0.0 1.3 0.5 9.3 2021-22 * DAL 1 13 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2023-24 PHX 1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 551 28 43.4 36.2 87.2 0.5 1.9 2.4 4.8 2.1 0.9 2.3 0.1 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.