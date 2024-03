A 36 ans, Stephen Curry savoure plus que jamais chaque passage à Charlotte

Sous les yeux de son père, Dell, et de son frère Seth, Stephen Curry a effectué son passage annuel à Charlotte, et pour la première fois depuis 2019, il a quitté la salle avec une victoire ! Auteur de 12 points dans le 3e quart-temps, le meneur All-Star de Golden State a assommé les Hornets par un « buzzer beater » à la fin de la première mi-temps. De quoi savourer ce passage sur les terres familiales.

« A ce stade de ma carrière, les fois où je vais revenir ici se comptent sur les doigts d’une main » rappelle Curry, qui vient de fêter ses 36 ans. « C’est toujours bien de voir des visages familiers dans les tribunes. C’est clairement plaisant, de revoir sa famille et tout le reste. C’était une super soirée, et je suis impatient d’en revivre des comme ça. Et en fait, c’est bien aussi de gagner. »

Le bilan à l’extérieur maintient les Warriors en vie

Avec les Rockets sur leurs talons, les Warriors ne peuvent plus se permettre la moindre contre-performance, et ils ont signé cette nuit une 3e victoire de suite à l’extérieur. La première en cinq ans à Charlotte donc.

« C’est toujours amusant de se replonger un peu dans son enfance » poursuit Curry, avant d’ironiser sur la réussite des Warriors en déplacement. « On devrait rester à l’hôtel quand on est à San Francisco. Comme ça, on pourrait se comporter comme si c’était un match à l’extérieur. Comme ils le font en football, quand ils vont à l’hôtel la veille d’un match. Je ne sais pas pourquoi on est aussi bons en déplacement, mais ça nous permet de rester en vie cette saison ! »