RJ Barrett : « Mon petit frère était mon meilleur ami »

Deux semaines après l’annonce du décès de son frère Nathan à l’âge de 19 ans, RJ Barrett était de retour vendredi à l’entraînement des Raptors. Pour la première fois depuis ce drame familial, l’arrière des Raptors a pris la parole devant les journalistes.

« Vous savez, c’était mon meilleur ami. Il me manquera toujours. Je continue de lui envoyer des SMS. Parfois, je l’appelle. C’est une période difficile, mais je remercie tout le monde pour son soutien. Et notamment les Raptors pour m’avoir permis de prendre du temps, et de m’accueillir comme ça. »

Jouer pour la mémoire de son frère

On ne connaît toujours pas les raisons de la mort du frère de RJ, mais le New York Post révèle qu’il ne se sentait pas bien depuis plusieurs semaines, et qu’il était retourné vivre chez ses parents.

« J’ai déjà perdu certaines personnes dans ma vie, mais ce décès me touche un peu plus. C’est clairement différent, et c’est beaucoup plus difficiles. Il faut aller de l’avant tous les jours, et il faut être capable d’essayer de comprendre » poursuit l’ancien joueur des Knicks.

Alors qu’on pouvait penser que Barrett resterait à l’écart des Raptors jusqu’à la fin de la saison, il a choisi de retrouver les terrains. « Je sais que mon frère aurait voulu que je sois là, que je joue, et que je continue de faire grandir l’héritage des Barrett. »